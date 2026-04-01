1° Aprile: Giornata della Repubblica Islamica dell’Iran

Celebrazione dell’Indipendenza e della Sovranità Popolare
Il 1° aprile (corrispondente al 12 Farvardin del calendario persiano) segna una data fondamentale nella storia moderna dell’Iran: la Giornata della Repubblica Islamica.
Il Contesto Storico A meno di due mesi dalla vittoria della Rivoluzione del 1979, il popolo iraniano fu chiamato alle urne il 10 e 11 Farvardin 1358 per definire il nuovo sistema di governo del Paese. Secondo i dati storici, l’affluenza fu massiccia, con circa il 97% degli aventi diritto che si recarono ai seggi. L’esito del referendum fu inequivocabile: circa il 99% dei votanti espresse il proprio favore per l’istituzione della Repubblica Islamica dell’Iran.
Il Significato della Ricorrenza L’annuncio ufficiale dei risultati, avvenuto il 1° aprile, sancì la nascita di un sistema basato sulla democrazia e sulla sovranità popolare, diventando il simbolo dell’indipendenza e dell’identità nazionale. La Repubblica Islamica si fonda sul legame strategico con il proprio popolo, considerato il principale pilastro per la tutela della dignità e della sicurezza del Paese.
Memoria e Commemorazione In questa giornata solenne, l’Iran onora la memoria dei propri martiri che hanno sacrificato la vita per la patria. Quest’anno, il pensiero va in particolare al tragico tributo di vite umane degli ultimi mesi, tra cui si annoverano oltre 230 bambini, vittime innocenti il cui sacrificio richiama l’attenzione sulla necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni internazionali per la difesa dei diritti umani.
Oggi celebriamo la forza di una nazione che, attraverso la scelta democratica del 1979, ha tracciato il proprio cammino verso l’autodeterminazione.