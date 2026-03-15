15 Marzo: Giornata Internazionale contro l’Islamofobia

Contro l’Islamofobia, Difendere l’Identità e contro l’Odio.
Il 15 marzo non è una data qualunque. Dal 2022, le Nazioni Unite hanno ufficialmente designato questo giorno come la Giornata Mondiale contro l’Islamofobia, un invito globale alla riflessione, alla tolleranza e, soprattutto, all’azione.
Il peso della memoria
La scelta di questa data non è casuale: essa segna l’anniversario del tragico attentato di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove nel 2019 ben 51 fedeli persero la vita durante la preghiera del venerdì. Quel momento di estrema violenza ha mostrato al mondo intero dove può condurre l’odio alimentato dal pregiudizio e dalla disumanizzazione dell’altro.
Oltre il pregiudizio: una sfida all’identità
Oggi, l’islamofobia non si manifesta solo attraverso atti di violenza isolati, ma spesso si trasforma in una pressione sistemica contro l’identità islamica.
“La lotta contro l’islamofobia non è solo una battaglia di civiltà, ma una difesa necessaria della propria fede e cultura di fronte a chi tenta di delegittimarle.”
In questo contesto, specialmente durante il sacro mese di Ramadan, assistiamo a dinamiche in cui la fede dei musulmani diventa il bersaglio di narrazioni distorte. Molti vedono nelle attuali tensioni geopolitiche — che vedono l’Iran e altre nazioni in prima linea — non solo scontri politici, ma un vero e proprio attacco all’identità religiosa e ai valori dell’Islam.
Il nostro impegno
Celebrare questa giornata significa:
Riconoscere le radici profonde del pregiudizio per poterle sradicare.
Proteggere il diritto di ogni individuo di vivere la propria fede senza timore di persecuzioni o discriminazioni.
Contrastare le narrazioni egemoniche che tentano di dipingere l’Islam come una minaccia, anziché come una componente essenziale e ricca del mosaico umano globale.
In un’epoca di conflitti e disinformazione, la resistenza contro l’islamofobia è una prova di resilienza culturale e spirituale. È il momento di costruire ponti basati sulla verità e sul rispetto reciproco.