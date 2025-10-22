AL FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA: ARRIVA “MY DAUGHTER’S HAIR” (RAHA).
Il potente dramma sociale iraniano diretto da Hesam Farahmand in anteprima italiana.
Siamo entusiasti di annunciare un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema d’autore: 22 ottobre, in occasione del Festival del Cinema di Roma, verrà presentato il film iraniano MY DAUGHTER’S HAIR, noto con il titolo originale Raha, diretto da Hesam Farahmand.
My Daughter’s Hair è un potente e commovente dramma sociale che pone l’accento sulle difficoltà di una famiglia costretta a confrontarsi con una realtà economica instabile e con dilemmi morali profondi.
La Trama:
Il film ruota attorno a Toheed (interpretato da Shahab Hosseini, attore noto per le sue collaborazioni con Asghar Farhadi), un padre che, pur di donare un momento di gioia alla sua famiglia, acquista un computer portatile di seconda mano con i soldi ricavati dalla vendita dei capelli della figlia, Raha (Zoha Esmailifar). Questa decisione, apparentemente un piccolo gesto d’amore, innesca una serie di eventi e un conflitto con una famiglia più abbiente che costringe Toheed a lottare duramente per proteggere il futuro della sua famiglia.
In un mondo dove anche un gesto d’amore ha un prezzo, Toheed si trova a fronteggiare verità scomode e decisioni che cambieranno per sempre il destino dei suoi cari. Come ha dichiarato il regista Hesam Farahmand, il film è stato descritto come “tragico, ma non pessimista”, sottolineando la forza d’animo e la resilienza umana di fronte alle avversità.
Non perdete l’occasione di vedere questa opera prima acclamata, che ha già ottenuto riconoscimenti importanti come il Crystal Simorgh per il Miglior Opera Prima al 43° Fajr Film Festival.
Appuntamento: 22 ottobre alle ore 21.00
Cinema Adriano Roma Piazza Adriano 22
Un’opera che tocca il cuore e fa riflettere sulla dignità e la forza dei legami familiari.