Kharazmi: Il Padre Persiano dell’Algebra e degli Algoritmi

13 luglio, l’Iran celebra la nascita di Kharazmi, il genio matematico.
Il 13 luglio l’Iran celebra il compleanno di uno dei più grandi scienziati, matematici e astronomi della storia dell’umanità: Muhammad ibn Musa al-Kharazmi . Nato nella regione della Corasmia tra l’VIII e il IX secolo d.C., durante la fiorente Età dell’Oro islamica, al-Kharazmi visse e operò a Baghdad sotto il patronato del califfo abbaside al-Ma’mun.
All’interno della celebre Casa della Sapienza (Bayt al-Hikma), guidò un’imponente opera di traduzione e sintesi dei testi scientifici greci e indiani, gettando di fatto le fondamenta per una rivoluzione scientifica su scala globale.
L’Orgoglio dell’Identità Persiana
Per l’Iran contemporaneo e per l’intera area culturale persiana, al-Kharazmi rappresenta un pilastro monumentale dell’identità nazionale e un simbolo di orgoglio patriottico. Egli è l’incarnazione del genio persiano capace di plasmare la storia della scienza mondiale.
Non a caso, la Repubblica Islamica ha intitolato al suo nome il prestigioso Kharazmi International Award, un premio annuale che riconosce le eccellenze globali nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. Nelle scuole e nelle università del Paese, la sua figura viene celebrata come il prototipo dello scienziato ideale: un intellettuale che unisce la ricerca pura alla dedizione per il progresso della società, fungendo da ponte storico tra l’antica sapienza orientale e la modernità.
L’Uomo che ha Codificato il Futuro
L’eredità di al-Kharazmi scavalca i confini iraniani per proiettarsi sull’intero corso dell’evoluzione umana. Le sue intuizioni hanno, letteralmente, codificato il linguaggio della modernità.
Con il suo celebre trattato Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa’l-muqabala, non solo ha coniato il nome di un’intera disciplina scientifica — l’algebra (termine derivato da al-jabr, ovvero “completamento”) — ma ha trasformato la matematica introducendo un metodo sistematico per risolvere le equazioni lineari e di secondo grado, slegandole dalla pura geometria.
Ma il suo contributo più dirompente è stato un altro: introducendo in Occidente il sistema di numerazione posizionale indiano e l’uso dello zero, ha cambiato per sempre il modo in cui l’umanità esegue i calcoli. Dal suo stesso nome, latinizzato nei secoli successivi (da al-Kharazmi ad Algoritmi), deriva il termine algoritmo. Si tratta della struttura logica fondamentale che oggi governa l’informatica, i computer, gli smartphone e l’intelligenza artificiale.
Senza la straordinaria opera di sintesi e sistematizzazione metodologica di questo antico scienziato persiano, lo sviluppo tecnologico del mondo moderno, semplicemente, non esisterebbe.