Al via il bando per la 7ª edizione del Nostalgia Film Festival

Il cinema indipendente iraniano torna a Roma e Napoli.
Candidature aperte dal 10 aprile 2025 per cortometraggi, documentari e lungometraggi. L’evento si terrà dal 10 ottobre al 20 novembre 2026.
Articolo: La casa di produzione I-Noor film, in collaborazione con l’associazione culturale C4C, è lieta di annunciare la settima edizione del Nostalgia Film Festival (NFF). L’evento, unico nel suo genere in Italia, è interamente dedicato al cinema indipendente iraniano e si svolgerà tra le città di Roma e Napoli dal 10 ottobre al 20 novembre 2026.
Nato nel 2019, il Nostalgia Film Festival si propone come uno spazio di riflessione e scoperta, permettendo al pubblico europeo di esplorare le radici culturali e la storia artistica dell’Iran attraverso opere indipendenti provenienti da tutto il mondo.
La nostra missione Crediamo che le opere d’arte autentiche siano lo specchio delle preoccupazioni sociali, economiche e politiche di una società. Per questo, il NFF dà visibilità a film che spesso faticano a raggiungere il grande pubblico. La nostra priorità è il contenuto, non la forma; la storia, non il budget. Accogliamo con entusiasmo lavori originali ed “edgy”, realizzati da registi che sanno emozionare nonostante le risorse limitate.
Categorie in concorso:
Cortometraggi: Fiction, documentari o animazione (max 20 min).
Documentari: Ogni tecnica e formato.
Lungometraggi: Fiction o animazione (oltre 50 min). Tutte le opere devono essere state prodotte dopo il 1° gennaio 2023.
Premi della Giuria: La Giuria assegnerà i premi per: Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Miglior Lungometraggio e il Premio Speciale della Giuria.
Come partecipare:
Le iscrizioni sono aperte su FilmFreeway a partire dal 10 aprile 2025.
Nota: Sono ammessi film di registi iraniani, film in lingua Farsi o opere sull’Iran realizzate da registi di ogni nazionalità. È richiesto il sottotitolaggio in italiano o inglese.