Allameh Amini: l’insigne difensore dell’Islam sciita

Una vita per la ricerca: l’indagine inoppugnabile alle radici della teologia islamica.
Tra le figure di maggior prestigio della Repubblica Islamica, Allameh Amini occupa un posto di primissimo piano nel panorama culturale e identitario dell’Iran contemporaneo, avendo fornito la più solida e monumentale strutturazione dottrinale e storica della teologia sciita. Attraverso la sua inestimabile enciclopedia Al-Ghadir, l’insigne studioso ha saputo dimostrare la legittimità della successione di Ali – cugino e genero del Profeta – e degli Imam sciiti. Tale dimostrazione non si avvale di argomentazioni di parte, bensì del rigoroso ricorso a fonti, testi e manoscritti redatti dai medesimi studiosi sunniti. In tal modo, egli ha forgiato uno strumento di straordinario prestigio intellettuale per il dialogo e la dialettica teologica con il resto del mondo islamico, elevandosi a paladino d’eccellenza del credo sciita.
L’enciclopedia Al-Ghadir (nel Libro, nella Sunna e nella Letteratura), articolata in undici imponenti volumi, nasce con l’intento scientifico di cristallizzare e comprovare in modo inoppugnabile l’evento del Ghadir Khumm, ovvero il frangente in cui il Profeta dell’Islam, Muhammad, designò ufficialmente Ali ibn Abi Talib quale suo legittimo successore alla guida della comunità islamica. La straordinaria caratura e l’originalità metodologica di quest’opera risiedono nella scelta dell’autore: Amini non ha difeso la tesi sciita trincerandosi dietro i testi della propria tradizione, bensì fondando il proprio assunto esclusivamente sulle fonti, sui commentari coranici e sugli annali storici redatti dagli studiosi sunniti nel corso dei secoli. È opportuno rammentare, infatti, che la scissione tra sunniti e sciiti in seno all’Islam trasse origine proprio dal disconoscimento di tale evento da parte dei primi. Per portare a compimento questo imponente progetto, l’autore intraprese una ricerca durata circa quarant’anni, viaggiando incessantemente tra Iran, Iraq, Siria, Egitto e India, esplorando biblioteche pubbliche e private e vagliando decine di migliaia di rari manoscritti.
Oltre al suo inestimabile valore teologico, la figura di Allameh Amini è profondamente venerata in Iran quale modello insuperabile di devozione, sacrificio e rigore accademico. I decenni di instancabili viaggi in tutto il Medio Oriente, condotti spesso in condizioni avverse pur di raccogliere prove testuali inconfutabili, lo hanno eretto a simbolo nazionale di dedizione assoluta alla conoscenza e alla ricerca. La sua opera non si è limitata a preservare l’eredità storica dell’Islam sciita, ma ha altresì corroborato l’orgoglio culturale della nazione, fornendo un fondamento intellettuale imprescindibile per l’identità stessa della Repubblica Islamica.