Un esordio gotico e audace nel cuore di Teheran: tra veleni, memorie e la saggezza di Avicenna.
Siamo orgogliosi di presentare in anteprima una delle uscite più attese della stagione: “Guida per morire con le piante medicinali”, il romanzo folgorante di Atieh Attarzadeh. Già caso editoriale in Iran, l’opera arriva finalmente in Italia per scardinare i canoni della narrativa persiana contemporanea con una storia a tinte gotiche, sospesa tra la cura e il veleno.
Sinossi: L’universo chiuso di un seminterrato
A Teheran, all’interno di un seminterrato che profuma di erbe antiche, una ragazza cieca e sua madre preparano rimedi della tradizione iraniana. Le piante, per la protagonista, non hanno forma ma consistenza e potere: sono strumenti che possono ridare la vita o dare la morte.
Mentre la madre custodisce gelosamente il segreto della cecità della figlia e il proprio passato da dissidente politica, la ragazza si immerge negli insegnamenti di Avicenna, il “Maestro”, cercando nel passato la chiave per comprendere il presente. Ma l’equilibrio di questo mondo immobile viene spezzato dall’incontro con un giovane uomo, una crepa da cui riaffiorano desideri repressi, violenza e una domanda che scuote le fondamenta della loro esistenza: fino a dove è disposta a spingersi un’anima per uscire dall’oscurità?
L’Autrice: Atieh Attarzadeh
Atieh Attarzadeh è una delle voci più originali e difficili da classificare del panorama letterario mediorientale. Con “Guida per morire con le piante medicinali”, ha costruito un universo narrativo perturbante, capace di intrecciare il corpo e la memoria in una trama che riecheggia i grandi classici. La sua scrittura è stata paragonata per profondità e struttura a opere come Finzioni di Borges, Madame Bovary e Alla ricerca del tempo perduto, segnando un punto di rottura e innovazione per la narrativa persiana.
Il Traduttore: Domenico Ingenito
La traduzione è stata affidata a Domenico Ingenito, accademico e studioso di rilievo internazionale della letteratura e della cultura persiana. La sua cura nel trasporre la prosa densa e ricca di riferimenti filosofici e botanici di Attarzadeh garantisce al lettore italiano una fedeltà assoluta alle atmosfere originali, permettendo di cogliere ogni sfumatura di questo “manuale” di sopravvivenza e di morte.
Perché non perderlo
Un’opera audace: Un romanzo che sfida le definizioni di genere, unendo il memoir immaginario al noir psicologico.
Atmosfere uniche: Il contrasto tra la claustrofobia del seminterrato e l’immensità dei segreti che nasconde.
Dualità potente: Una riflessione continua sul limite tra ciò che guarisce e ciò che uccide.
Titolo: Guida per morire con le piante medicinali
Autore: Atieh Attarzadeh
Traduzione: Domenico Ingenito
Editore: Polidoro (Collana “I Disorientanti”)
ISBN: 9791281852235
Prezzo: 17,00 €
Presto disponibile in tutte le librerie .