Arriva il Sacro mese di Ramadan

Il Ramadan: Un tempo per la Misericordia e la Fratellanza.
Ramadan; Si apre un capitolo sacro: inizia il mese di Ramadan.
In un mondo che corre veloce, questo periodo ci invita a fermarci, a fare silenzio e a guardare dentro di noi. Non è solo un esercizio di astinenza, ma un viaggio profondo verso la Misericordia.
È il momento in cui il digiuno del corpo nutre lo spirito, rendendoci più sensibili ai bisogni di chi ci sta accanto. È il mese della Fratellanza, dove le differenze si appianano davanti a un dattero condiviso e a una preghiera comune. Dove le mani si tendono non per prendere, ma per donare.
In questo mese benedetto, vi invitiamo a riscoprire la bellezza della pazienza e la forza del perdono. Che le vostre case si riempiano di luce, le vostre tavole di gratitudine e i vostri cuori di pace.
Ramadan Mubarak a voi e alle vostre famiglie.