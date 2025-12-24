Auguri; Buon Feste dall’Istituto Culturale dell’Iran

Messaggio di Auguri: “L’Unica Trama dell’Umanità”
“In questa sacra stagione di luci, mentre il 2025 sfuma dolcemente nell’abbraccio del nuovo anno, il nostro Istituto desidera sussurrare un augurio che viene dal cuore profondo della nostra cultura.
Esiste un filo invisibile, antico quanto il mondo, che intreccia i destini di ogni essere umano. È il filo della fratellanza, lo stesso che il poeta Saadi celebrava quando scriveva che siamo tutti membra di un unico corpo, creati da un’unica essenza.
In queste feste, vi invitiamo a guardare oltre i confini del visibile. Che il Natale non sia solo una ricorrenza, ma lo specchio di un amore universale che non conosce distanze. La cultura che custodiamo ci insegna che non c’è bellezza più grande di una mano tesa nel buio, né saggezza più alta del prendersi cura dell’altro come di se stessi.
Il nostro augurio per il 2026 è che possiate essere poeti della realtà: capaci di trasformare la solidarietà in gesti quotidiani e l’empatia in un ponte incrollabile. Che ogni giorno del nuovo anno sia un verso di una poesia scritta insieme, dove la gentilezza è la rima e la pace è il ritmo del nostro cammino comune.
Con affetto e speranza, per un Natale di luce e un 2026 di pura armonia.“