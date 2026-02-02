I Edizione – Concorso di Arti Figurative “Iran-Italia” per bambini e ragazzi
VISTI gli obiettivi di cooperazione internazionale volti a favorire il dialogo interculturale; CONSIDERATA l’importanza di promuovere la conoscenza reciproca del patrimonio storico, artistico e tradizionale tra la Repubblica Italiana e l’Iran; ISTITUTO PER LO SVILUPPO INTELLETTUALE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI (KANOON) in collaborazione con ISTITUTO CULTURALE DELL’IRAN IN ITALIA organizza:
la prima edizione del Concorso di Pittura destinato all’infanzia e all’adolescenza, disciplinato dai seguenti articoli:
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
È indetta una selezione pubblica per opere pittoriche inedite. L’iniziativa persegue la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni in merito agli usi, ai costumi e alle eccellenze culturali delle due Nazioni, attraverso l’espressione artistica.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
La partecipazione è aperta a candidati di età compresa tra i 6 e i 15 anni. I partecipanti saranno suddivisi, ai fini della valutazione, nelle seguenti tre categorie anagrafiche:
- Gruppo A: 6 – 8 anni;
- Gruppo B: 9 – 12 anni;
- Gruppo C: 13 – 15 anni.
ART. 3 – TEMATICHE DI GARA
Le opere candidate dovranno vertere su una delle seguenti tracce tematiche:
- Usi, costumi e tradizioni del proprio Paese di origine;
- Le bellezze paesaggistiche e naturali del proprio Paese;
- Iran e Italia: comparazione tra due civiltà millenarie nella storia dell’umanità;
- Viaggio immaginario: itinerari onirici in Iran o in Italia;
- Elementi identitari: Festa Nazionale, bandiera e figure eroiche nazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno rispettare tassativamente le seguenti specifiche:
- Supporto e Dimensioni: Sono ammessi esclusivamente i formati A4 (21 x 29,7 cm) e A3 (29,7 x 42 cm).
- Tecnica: È ammessa qualsiasi tecnica pittorica manuale (matite, acquerelli, acrilici, olio, pastelli, tecniche miste, ecc.).
- Allestimento: Le opere devono essere presentate prive di qualsiasi supporto accessorio (cornici in metallo, legno, passe-partout o bordi cartacei).
ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le opere dovranno pervenire, a mezzo posta o corriere, entro il termine perentorio del 21 aprile 2026 al seguente indirizzo:
Istituto Culturale dell’Iran- Roma
Via Maria Pezzè Pascolato, 9
00135- Roma- Italy
Tel: +39 06 30 52 207- 8
Email: [email protected]
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE E ORIGINALITÀ
- Ogni candidato può concorrere con n. 1 (una) sola opera.
- Le opere devono essere rigorosamente inedite e frutto dell’ingegno originale del candidato.
- È fatto divieto assoluto di utilizzo di immagini coperte da diritti d’autore (Copyright ©), ivi inclusi personaggi di serie televisive, cinematografiche, videogiochi o letteratura illustrata. La violazione di tale norma comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
ART. 7 – VALUTAZIONE E PREMI
Una Commissione Tecnica appositamente nominata selezionerà le 5 (cinque) migliori opere per ciascuna categoria anagrafica (Art. 2). Ai vincitori saranno conferiti:
- Diploma d’Onore e Medaglia ufficiale del Concorso;
È prevista l’organizzazione di una cerimonia di premiazione ufficiale, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti.
ART. 8 – ESPOSIZIONE E DIRITTI D’AUTORE
- Acquisizione delle opere: Gli elaborati inviati non saranno restituiti e diverranno proprietà materiale dell’Ente Organizzatore.
- Mostra: Le opere selezionate saranno oggetto di un’esposizione dedicata che si terrà nelle città di Roma e Teheran.
- Cessione dei diritti: La partecipazione al concorso implica la cessione, a titolo gratuito e perpetuo, dei diritti di riproduzione ed esposizione delle opere all’Ente Organizzatore, per finalità istituzionali, didattiche, promozionali e di scambio internazionale.