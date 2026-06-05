Bando di Concorso Una Storia in sei parole

Bando di Concorso: Premio Internazionale “Una Storia in sei parole”.
In memoria delle vittime della Scuola di Minab (168 Untold Short Stories)
Il Ministero della Cultura dell’Iran (Dipartimento Culturale e Dipartimento di Lingua e Letteratura Persiana), in collaborazione con l’Iran Book and Literature House, annuncia l’apertura delle candidature per il Premio Internazionale “Una Storia in sei parole”.
L’iniziativa nasce con il solenne intento di commemorare e onorare le vittime della scuola di Minab, tragicamente bombardata durante il primo giorno della guerra dei 40 giorni. Attraverso il potere di sintesi della narrativa breve, il concorso invita a riflettere e a dare voce a questo drammatico evento, trasformando il dolore in memoria storica.
Tematiche del Concorso
Gli autori interessati sono invitati a preparare e inviare i propri elaborati basandosi sui seguenti temi:
Scuola di Minab
Concetti umani (guerra, pace, speranza, sofferenza, ecc.)
Diritti dei bambini
Patriottismo
Regolamento e Linee Guida
Per garantire la validità della propria partecipazione, i candidati devono rispettare i seguenti requisiti:
Formato: Le opere inviate devono essere rigorosamente redatte sotto forma di “storia in sei parole” (six-word stories).
Limite di invio: Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di sei elaborati.
Dati personali: I partecipanti devono obbligatoriamente fornire i propri dati personali completi e un contatto valido (e-mail/telefono) al momento dell’invio.
Premi
Le opere più meritevoli saranno premiate dalla giuria. I vincitori riceveranno:
Premi in denaro
Una statuetta commemorativa
Un diploma d’onore
Scadenza
Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato per il 22 Luglio 2026 .
Modalità di Invio
È possibile sottoporre le proprie opere e i propri dati di contatto attraverso uno dei seguenti canali ufficiali:
E-mail: [email protected]
Applicazione Bale / Telegram: @Minab168prize
Telefono / WhatsApp: +98 9037229573
Per ulteriori dettagli grafici e promozionali, si prega di fare riferimento al nostro istituto inviando la mail al: [email protected]