Bando Internazionale “La Magnifica Civiltà”

La campagna internazionale “La Magnifica Civiltà” con i premi.
Siamo lieti di annunciare che la scadenza per partecipare alla campagna internazionale “La Magnifica Civiltà” è stata ufficialmente prorogata.
L’iniziativa invita iranologi, professori universitari, studiosi, pensatori, scrittori e tutti gli appassionati a presentare articoli, saggi o brevi note sulla piattaforma “X” (Twitter) per far conoscere al mondo le molteplici dimensioni e la ricchezza della civiltà iraniana. I contributi possono essere redatti in lingua persiana, inglese , araba e italiana e si pongono l’obiettivo di offrire un’immagine degna e autentica di questa antica civiltà, in risposta alle recenti minacce rivolte al patrimonio culturale dell’Iran.
La civiltà iraniana non è un’eredità effimera che può essere cancellata in una notte: è una storia millenaria che continua a resistere con forza.
Tematiche principali delle opere:
I partecipanti sono invitati a sviluppare i propri contributi attorno ai seguenti assi tematici:
Radici antiche e continuità: La storia della civiltà iraniana con particolare attenzione all’era contemporanea.
Conquiste scientifiche e artistiche: Introduzione alle invenzioni e alle innovazioni iraniane nei campi della medicina, dell’astronomia, della matematica, dell’architettura e dell’arte.
L’Iran e la fioritura della civiltà islamica: Il ruolo fondamentale degli scienziati iraniani (come Farabi, Avicenna, Biruni, Khayyam, ecc.) nell’elevazione della civiltà globale.
Resilienza e capacità di ripresa: Analisi della forza della civiltà iraniana nel superare le crisi storiche.
Eredità spirituale: I concetti di giustizia, tolleranza e dialogo all’interno della cultura iraniana.
L’Iran di oggi: Il dinamismo continuo e la forza ispiratrice della civiltà iraniana nell’epoca moderna.
Il ruolo degli scienziati iraniani: Il loro contributo nella costruzione della civiltà mondiale.
Premi in palio:
Sezione Articoli e Saggi:
1° Classificato: 1000 Euro
2° Classificato: 800 Euro
3° Classificato: 500 Euro
Sezione Risposte brevi sulla piattaforma X (Twitter):
1° Classificato: 500 Euro
2° Classificato: 300 Euro
3° Classificato: 200 Euro
Modalità di invio e Scadenza:
Gli interessati possono inviare le proprie opere entro e non oltre il 30 Giugno 2026 . I materiali dovranno essere trasmessi tramite WhatsApp al seguente numero: +98 912 516 45 20.
Iniziativa promossa dall’Organizzazione per le Relazioni Culturali e dalla Segreteria Permanente della Conferenza Internazionale di Iranologia in Iran