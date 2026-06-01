Celebrare la Bellezza e la Storia

Auguri all’Italia per la Festa della Repubblica.
In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, l’Istituto Culturale dell’Iran desidera porgere i suoi più sinceri, calorosi e profondi auguri a tutto il popolo italiano e alle sue istituzioni.
Il 2 giugno non è soltanto una data incisa nel calendario di una Nazione amica, ma rappresenta la celebrazione universale di valori immensi: la rinascita, l’unità e la volontà di costruire un futuro di pace. Come custodi ed eredi di una civiltà altrettanto antica, noi iraniani comprendiamo intimamente il peso della storia e il valore inestimabile delle radici culturali da cui un Paese trae la propria forza.
Italia e Iran non sono semplicemente due nazioni sulla mappa del mondo; sono due pilastri della civiltà umana. Da millenni, le nostre terre dialogano in silenzio attraverso il linguaggio universale dell’arte, della letteratura e della filosofia. Dalle piazze rinascimentali ai giardini persiani, dall’eco dei poeti come Dante e Petrarca alla saggezza immortale di Ferdowsi e Hafez, condividiamo da sempre una vocazione comune: la ricerca inesauribile della Bellezza.
In un mondo che troppo spesso si sofferma sulle distanze, le nostre culture ci insegnano che i legami più profondi si tessono attraverso la conoscenza reciproca. Le relazioni tra i nostri due Paesi, ricchi di storia e di fascino, non sono fatte solo di scambi ufficiali, ma di anime che si incontrano, di artisti che si ispirano e di popoli che si rispettano.
Oggi, unendoci alla vostra gioia nazionale, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano a essere un ponte vivo e vibrante. Continueremo a lavorare affinché la cultura sia sempre l’antidoto a ogni incomprensione e la luce che guida il nostro cammino comune verso la pace e l’armonia.
Buona Festa della Repubblica, Italia. Che il tuo patrimonio e la tua straordinaria umanità continuino a risplendere e a ispirare il mondo intero.