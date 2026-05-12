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Celebrazione dell’anniversario della nascita di Hakim Abulqasem Ferdowsi

Una mattinata alla scoperta e all’eredità  italiana del poeta

L’Accademia Vivarium novum è lieta di ospitare un incontro speciale in occasione dell’anniversario della nascita di Hakim Abulqasem Ferdowsi. L’evento si terrà il 17 maggio 2026 presso la suggestiva cornice di Villa Falconieri a Frascati (Roma).

Questa giornata di studi rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale ed è promossa in collaborazione con prestigiose istituzioni accademiche, tra cui l’ISMEO, l’Istituto Italiano di Studi Orientali-ISO della Sapienza Università di Roma e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Durante l’incontro, illustri relatori guideranno il pubblico attraverso l’opera e l’influenza di Ferdowsi, analizzando in particolare la ricezione del suo capolavoro nel contesto europeo e italiano.

Programma della mattinata

  • 10.30 – Interventi d’apertura

  • 11.00 – Simone Cristoforetti: “Il libro dei Re: uno specchio per l’Italia del Risorgimento”

  • 11.30 – Mario Casari: “Il viaggio europeo di Ferdowsi”

  • 12.00 – Mario Vitalone: “Lo Shah-nameh della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”

Informazioni pratiche e Prenotazioni

  • Data e orario: 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10.30

  • Luogo: Accademia Vivarium novum, Villa Falconieri, Frascati (Roma)

  • Modalità di partecipazione: L’ingresso è su prenotazione. Si prega di confermare la propria presenza inviando un’email all’indirizzo [email protected].

 

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