Una mattinata alla scoperta e all’eredità italiana del poeta
L’Accademia Vivarium novum è lieta di ospitare un incontro speciale in occasione dell’anniversario della nascita di Hakim Abulqasem Ferdowsi. L’evento si terrà il 17 maggio 2026 presso la suggestiva cornice di Villa Falconieri a Frascati (Roma).
Questa giornata di studi rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale ed è promossa in collaborazione con prestigiose istituzioni accademiche, tra cui l’ISMEO, l’Istituto Italiano di Studi Orientali-ISO della Sapienza Università di Roma e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Durante l’incontro, illustri relatori guideranno il pubblico attraverso l’opera e l’influenza di Ferdowsi, analizzando in particolare la ricezione del suo capolavoro nel contesto europeo e italiano.
Programma della mattinata
10.30 – Interventi d’apertura
11.00 – Simone Cristoforetti: “Il libro dei Re: uno specchio per l’Italia del Risorgimento”
11.30 – Mario Casari: “Il viaggio europeo di Ferdowsi”
12.00 – Mario Vitalone: “Lo Shah-nameh della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”
Informazioni pratiche e Prenotazioni
Data e orario: 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10.30
Luogo: Accademia Vivarium novum, Villa Falconieri, Frascati (Roma)
Modalità di partecipazione: L’ingresso è su prenotazione. Si prega di confermare la propria presenza inviando un’email all’indirizzo [email protected].