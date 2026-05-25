Dezful, il simbolo della resilienza dell’Iran

La Giornata della Resistenza e della Perseveranza.
Khorramshahr non è l’unica città iraniana che, nel corso della sanguinosa epopea contro l’invasore iracheno, è assurta a simbolo di strenua resistenza, di impavida contrapposizione al nemico e di difesa del suolo patrio e della propria identità religiosa e nazionale.
La Repubblica Islamica dell’Iran ricorda oggi, 25 maggio, la città di Dezful, che mai si arrese nonostante gli ingenti bombardamenti. È proprio alla luce della sua instancabile tenacia che Dezful, divenuta la “Capitale della Resistenza iraniana”, è celebrata quale simbolo assoluto di resilienza e coraggio.
Vivere e lavorare sotto le bombe
Al tempo della guerra imposta (1980-1988), missili e bombe colpirono duramente la città. Eppure, a dispetto delle devastazioni sistematiche e del doloroso numero di martiri, la popolazione locale rifiutò risolutamente di evacuare.
I cittadini scelsero piuttosto di rimanere, continuando a vivere e a lavorare sotto il fuoco nemico. Questa ostinata determinazione trasformò Dezful nel simbolo nazionale della resistenza e della perseveranza, proprio perché la sua tenuta impedì il collasso morale e strategico dell’intera provincia del Khuzestan.
Oggi la città rappresenta la memoria storica del sacrificio civile iraniano, la culla dell’orgoglio patriottico e la testimonianza vivente della resilienza umana di fronte alle brutalità della guerra moderna.
Un’eredità ancora attuale
Il significato della resistenza di Dezful, proprio come il valore della liberazione di Khorramshahr, possiede un valore profondo e più che mai attuale per il popolo iraniano, che ancora una volta si ritrova a fronteggiare nemici armati e spietati. I cieli dell’Iran, ora come allora, sono diventati il teatro della brutalità di chi non esita a colpire indiscriminatamente infrastrutture civili, scuole, ospedali e abitazioni.
Cionondimeno, oggi come in passato, il popolo iraniano ha scelto coraggiosamente di percorrere la via della dignità e dell’orgoglio, rifiutandosi di piegare la testa agli assalitori. Questo perché il popolo iraniano è figlio di Dezful e di Khorramshahr; figlio di una Rivoluzione che ancora oggi non cessa di evolversi e di dimostrare il suo valore; figlio di una fede profonda che rende il credente un guerriero instancabile.
Dezful ricorda agli iraniani e al mondo una lezione fondamentale: un popolo che non si inginocchia è premiato dalla Storia, mentre coloro che vendono a vil prezzo la propria dignità sono destinati a subire le angherie dei prepotenti e degli oppressori.