Diciottesimo corso online di lingua e letteratura persiana.

Sono aperte le iscrizioni al diciottesimo corso online di lingua persiana.
L’Istituto Culturale dell’Iran a Roma, nel quadro delle sue attività culturali e didattiche, come unico ente riconosciuto ufficialmente in Italia con il rilascio del certificato valido a tutti gli effetti , promuove il 65° corso e il diciottesimo corso online di lingua Persiana. Il corso ha la finalità di introdurre ad una delle principali lingue dell’Asia Centrale e Occidentali la cui grande rilevanza è legata alla sua straordinaria tradizione storico-culturale e al suo status di lingua ufficiale, nelle sue diverse varietà, in paesi strategicamente importanti sullo scenario internazionale come l’Iran, Afghanistan, Pakistan, india e il Tajikistan.
Il corso è tenuto dall’insegnante madrelingua specializzata nell’insegnamento della lingua con il nuovo metodo di insegnamento rispetto ai corsi precedenti, si svolge online e si articola in totale 15 ore di lezioni per ogni livello diviso in 10 lezioni di 90 minuti una volta alla settimana.
Il corso è strutturato secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e articolato su 9 sotto-livelli progressivi:
1-LIVELLO A1.1 – PRINCIPIANTE ASSOLUTO:
Riservato a studenti che non hanno mai studiato il persiano e non conoscono l’alfabeto persiano. Ideale per chi si avvicina per la prima volta alla lingua e alla cultura iraniana.
Cosa imparerai:
- Alfabeto persiano completo (scrittura e lettura)
- Saluti e presentazioni basilari
- Numeri (1-50) e giorni della settimana
- Prime espressioni di cortesia
2-LIVELLO A1.2 – PRINCIPIANTE
Riservato a studenti che conoscono l’alfabeto persiano e sanno leggere parole semplici, ma hanno competenze comunicative molto limitate. Adatto a chi ha completato il livello A1.1 o ha studiato persiano per meno di 30 ore.
Cosa imparerai:
- Presentazioni personali complete
- Struttura base della frase persiana
- Numeri (50-100) e mesi dell’anno
- Famiglia e relazioni base
3-LIVELLO A2.1 – ELEMENTARE BASE
Riservato a studenti che sanno leggere fluentemente il persiano e possono sostenere conversazioni molto semplici su argomenti familiari. Adatto a chi ha completato il livello A1.2 o ha studiato persiano per almeno 60 ore.
Cosa imparerai:
- Espressioni quotidiane e frasi comuni
- Verbi regolari al presente
- Descrizioni fisiche basilari
- Fare acquisti semplici
4-LIVELLO A2.2 – ELEMENTARE
Riservato a studenti che riescono a comunicare in situazioni di routine e possono descrivere aspetti semplici della propria vita quotidiana. Adatto a chi ha completato il livello A2.1 o ha studiato persiano per almeno 90 ore.
Cosa imparerai:
- Conversazioni su famiglia, lavoro e tempo libero
- Ordinare al ristorante
- Stati d’animo e sentimenti
- Informazioni personali dettagliate
5-LIVELLO B1.1 – INTERMEDIO BASE
Riservato a studenti che comprendono i punti principali di conversazioni su argomenti familiari e riescono a cavarsela in situazioni quotidiane prevedibili. Adatto a chi ha completato il livello A2.2 o ha studiato persiano per almeno 120 ore.
Cosa imparerai:
- Lettura di testi di media difficoltà
- Passato semplice, imperativo
- Passato semplice – forme base
- Descrizione di luoghi e persone
- Viaggi e trasporti
6-LIVELLO B1.2 – INTERMEDIO
Riservato a studenti che si muovono con una certa disinvoltura in situazioni impreviste e sanno raccontare esperienze passate in modo semplice. Adatto a chi ha completato il livello B1.1 o ha studiato persiano per almeno 150 ore.
Cosa imparerai:
- Raccontare esperienze e avvenimenti
- Imperfetto, congiuntivo
- Esprimere opinioni semplici
- Salute e corpo umano
- Tempo atmosferico e stagioni
7-LIVELLO B2.1 – INTERMEDIO SUPERIORE BASE
Riservato a studenti che comprendono le idee principali di testi articolati e possono interagire con spontaneità crescente su argomenti diversi. Adatto a chi ha completato il livello B1.2 o ha studiato persiano per almeno 180 ore.
Cosa imparerai:
- Lettura e scrittura avanzata
- Presente progressivo, Passato progressivo
- Passato prossimo
- Tempi verbali complessi
- Cultura iraniana – aspetti basilari
- Discussioni su temi quotidiani
8-LIVELLO B2.2 – INTERMEDIO SUPERIORE
Riservato a studenti che interagiscono con scioltezza e naturalezza, producendo testi dettagliati e sostenendo le proprie opinioni con argomentazioni. Adatto a chi ha completato il livello B2.1 o ha studiato persiano per almeno 210 ore.
Cosa imparerai:
- Trapassato, futuro, condizionale
- Tradizioni e costumi iraniani
- Discussioni su temi di attualità
- Linguaggio formale e informale
- Media e comunicazione
9-LIVELLO C. – AVANZATO
Riservato a studenti che comprendono testi complessi e si esprimono con scioltezza senza cercare le parole, usando la lingua per scopi sociali e professionali e comprendono un’ampia gamma di testi lunghi e si esprimono con naturalezza e precisione, usando la lingua in modo flessibile ed efficace. . Adatto a chi ha completato il livello B2.2 o ha competenze linguistiche consolidate.
Cosa imparerai:
- Comprensione di testi astratti
- Letteratura persiana classica – introduzione- approfondimento
- Linguaggio professionale e accademico
- Sistema verbale completo: congiuntivo
- Argomentazione complessa
- Comprensione totale di testi complessi
- Letteratura persiana moderna
- Letteratura persiana: analisi critica e interpretazione
- Traduzione e interpretazione
Le iscrizioni sono aperte e Il corso inizia sabato 13 dicembre 2025.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per 06 dicembre 2025.
Tutti gli iscritti dopo aver scelto livello saranno intervistati dall’insegnante e verranno collocati nel livello adeguato e dovranno effettuare il pagamento entro il termine d’iscrizione (06 dicembre 2025).
Il costo è pari a 70 Euro
Da versare sul seguente conto corrente bancario entro e non oltre 06 dicembre 2025.
IBAN:
IT14L0569603221000005116X23 (NON ISTANTANEO)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 21 ROMA Intestato Istituto Culturale dell’Iran.
Causale Iscrizione al diciottesimo corso persiano online e inserire tassativamente il nome ed il cognome dello studente.
Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo mail : [email protected]