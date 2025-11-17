Menu - IranCultura
Diciottesimo corso online di lingua e letteratura persiana.

Sono aperte le iscrizioni al diciottesimo corso online di lingua persiana.

L’Istituto Culturale dell’Iran a Roma, nel quadro delle sue attività culturali e didattiche, come unico ente riconosciuto ufficialmente in Italia con il rilascio del certificato valido a tutti gli effetti ,  promuove il 65° corso e il diciottesimo corso online di lingua Persiana. Il corso ha la finalità di introdurre ad una delle principali lingue dell’Asia Centrale e Occidentali la cui grande rilevanza è legata alla sua straordinaria tradizione storico-culturale e al suo status di lingua ufficiale, nelle sue diverse varietà, in paesi strategicamente importanti sullo scenario internazionale come l’Iran, Afghanistan, Pakistan, india e il Tajikistan.
Il corso è tenuto dall’insegnante madrelingua specializzata nell’insegnamento della lingua con il nuovo metodo di insegnamento rispetto ai corsi precedenti, si svolge online e si articola in totale 15 ore di lezioni per ogni livello diviso in 10 lezioni di 90 minuti una volta alla settimana.

 

Il corso è strutturato secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e articolato su 9 sotto-livelli progressivi:

1-LIVELLO A1.1 – PRINCIPIANTE ASSOLUTO:

Riservato a studenti che non hanno mai studiato il persiano e non conoscono l’alfabeto persiano. Ideale per chi si avvicina per la prima volta alla lingua e alla cultura iraniana.

Cosa imparerai:

  • Alfabeto persiano completo (scrittura e lettura)
  • Saluti e presentazioni basilari
  • Numeri (1-50) e giorni della settimana
  • Prime espressioni di cortesia

2-LIVELLO A1.2 – PRINCIPIANTE

Riservato a studenti che conoscono l’alfabeto persiano e sanno leggere parole semplici, ma hanno competenze comunicative molto limitate. Adatto a chi ha completato il livello A1.1 o ha studiato persiano per meno di 30 ore.

Cosa imparerai:

  • Presentazioni personali complete
  • Struttura base della frase persiana
  • Numeri (50-100) e mesi dell’anno
  • Famiglia e relazioni base

3-LIVELLO A2.1 – ELEMENTARE BASE

Riservato a studenti che sanno leggere fluentemente il persiano e possono sostenere conversazioni molto semplici su argomenti familiari. Adatto a chi ha completato il livello A1.2 o ha studiato persiano per almeno 60 ore.

Cosa imparerai:

  • Espressioni quotidiane e frasi comuni
  • Verbi regolari al presente
  • Descrizioni fisiche basilari
  • Fare acquisti semplici

4-LIVELLO A2.2 – ELEMENTARE

Riservato a studenti che riescono a comunicare in situazioni di routine e possono descrivere aspetti semplici della propria vita quotidiana. Adatto a chi ha completato il livello A2.1 o ha studiato persiano per almeno 90 ore.

Cosa imparerai:

  • Conversazioni su famiglia, lavoro e tempo libero
  • Ordinare al ristorante
  • Stati d’animo e sentimenti
  • Informazioni personali dettagliate

5-LIVELLO B1.1 – INTERMEDIO BASE

Riservato a studenti che comprendono i punti principali di conversazioni su argomenti familiari e riescono a cavarsela in situazioni quotidiane prevedibili. Adatto a chi ha completato il livello A2.2 o ha studiato persiano per almeno 120 ore.

Cosa imparerai:

  • Lettura di testi di media difficoltà
  • Passato semplice, imperativo
  • Passato semplice – forme base
  • Descrizione di luoghi e persone
  • Viaggi e trasporti

6-LIVELLO B1.2 – INTERMEDIO

Riservato a studenti che si muovono con una certa disinvoltura in situazioni impreviste e sanno raccontare esperienze passate in modo semplice. Adatto a chi ha completato il livello B1.1 o ha studiato persiano per almeno 150 ore.

Cosa imparerai:

  • Raccontare esperienze e avvenimenti
  • Imperfetto, congiuntivo
  • Esprimere opinioni semplici
  • Salute e corpo umano
  • Tempo atmosferico e stagioni

7-LIVELLO B2.1 – INTERMEDIO SUPERIORE BASE

Riservato a studenti che comprendono le idee principali di testi articolati e possono interagire con spontaneità crescente su argomenti diversi. Adatto a chi ha completato il livello B1.2 o ha studiato persiano per almeno 180 ore.

Cosa imparerai:

  • Lettura e scrittura avanzata
  • Presente progressivo, Passato progressivo
  • Passato prossimo
  • Tempi verbali complessi
  • Cultura iraniana – aspetti basilari
  • Discussioni su temi quotidiani

8-LIVELLO B2.2 – INTERMEDIO SUPERIORE

Riservato a studenti che interagiscono con scioltezza e naturalezza, producendo testi dettagliati e sostenendo le proprie opinioni con argomentazioni. Adatto a chi ha completato il livello B2.1 o ha studiato persiano per almeno 210 ore.

Cosa imparerai:

  • Trapassato, futuro, condizionale
  • Tradizioni e costumi iraniani
  • Discussioni su temi di attualità
  • Linguaggio formale e informale
  • Media e comunicazione

9-LIVELLO C. – AVANZATO 

Riservato a studenti che comprendono testi complessi e si esprimono con scioltezza senza cercare le parole, usando la lingua per scopi sociali e professionali e comprendono un’ampia gamma di testi lunghi e si esprimono con naturalezza e precisione, usando la lingua in modo flessibile ed efficace. . Adatto a chi ha completato il livello B2.2 o ha competenze linguistiche consolidate.

Cosa imparerai:

  • Comprensione di testi astratti
  • Letteratura persiana classica – introduzione- approfondimento
  • Linguaggio professionale e accademico
  • Sistema verbale completo: congiuntivo
  • Argomentazione complessa
  • Comprensione totale di testi complessi
  • Letteratura persiana moderna
  • Letteratura persiana: analisi critica e interpretazione
  • Traduzione e interpretazione

Le iscrizioni sono aperte e Il corso inizia sabato 13 dicembre 2025.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per 06 dicembre 2025.

Le sezioni (classe) sono formate con un numero di iscritti non inferiore a 10 e non superiore a 15.
Ogni classe si forma al raggiungimento di numero minimo (10) di iscritti 

Tutti gli iscritti dopo aver scelto livello saranno intervistati dall’insegnante e verranno collocati nel livello adeguato e dovranno effettuare il pagamento entro il termine d’iscrizione (06 dicembre 2025).

Il costo è pari a 70 Euro

Da versare sul seguente conto corrente bancario entro e non oltre 06 dicembre 2025.

IBAN:

IT14L0569603221000005116X23  (NON ISTANTANEO)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 21 ROMA Intestato Istituto Culturale dell’Iran.

Causale Iscrizione al diciottesimo corso persiano online e inserire tassativamente il nome ed il cognome dello studente.

Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo mail : [email protected]


 

Compila modulo di iscrizione al corso


Condividere
Italia News, TOP NEWS