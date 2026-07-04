Opera documentale in lingua inglese dedicata all’eredità Leader Martire.
Siamo lieti di annunciare la pubblicazione del nuovo numero speciale in lingua inglese della rivista Echo of Islam, intitolato “Must Rise” (Bisogna alzarsi). Caratterizzata dal simbolo del pugno chiuso, questa edizione è stata appositamente concepita in occasione delle cerimonie funebri del Leader Martire ed è strutturata in modo da agevolarne la traduzione in altre lingue.
Frutto della collaborazione tra l’Istituto Culturale Internazionale Al-Hoda e il Dipartimento Internazionale dell’Ufficio per la Conservazione e la Pubblicazione delle Opere del Leader Martire, il progetto si avvale di un comitato editoriale di spicco e di un impianto concettuale ricco e diversificato.
I Contenuti dell’Opera
Il volume, composto da 108 pagine e fruibile in formato digitale interattivo (sfogliabile), offre una panoramica profonda e documentata. Al suo interno sono stati accuratamente raccolti e curati i seguenti materiali:
Documentazione storica e biografica: La biografia ufficiale e i momenti cruciali della leadership, tra cui la Dichiarazione del Secondo Passo, la Lettera ai giovani d’Europa e l’analisi delle parole chiave strategiche.
Analisi e prospettive: Contributi e riflessioni da parte di figure di rilievo, sia nazionali che internazionali.
Ricostruzione degli eventi: La cronologia dettagliata dei fatti che hanno condotto al martirio e la spiegazione dell’iter legale per l’elezione del nuovo Leader.
Contenuti multimediali e artistici: Una selezione di poesie epiche ed emozionali, accompagnate da un allegato digitale contenente 8 contributi video e brevi clip.
Continuità istituzionale: Il collegamento diretto al precedente numero speciale dedicato alla presentazione del nuovo Leader.
Un Riferimento per i Media Internazionali
Questa pubblicazione rappresenta una fonte autorevole, documentata e di grande impatto narrativo per onorare l’eredità del Leader Martire. Si configura come uno strumento di consultazione ideale per professionisti dell’informazione, testate giornalistiche e analisti internazionali, prestandosi perfettamente per essere citata, stampata, distribuita e tradotta.
Risorse e Download
È possibile consultare la versione sfogliabile e scaricare i file in alta risoluzione (ottimizzati per la stampa e la traduzione) al seguente link ufficiale:
https://mag.alhodapub.com/en/echo-of-islam-298/