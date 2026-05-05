La primavera persiana e la rinascita dell’Iran.
Il 5 maggio in Iran si celebra la festa di Baharbod, un’affascinante celebrazione che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni del mondo persiano e dell’Asia Centrale, configurandosi come un vero e proprio inno al risveglio della natura. Il nome stesso, che richiama il termine Bahār (primavera), suggerisce l’essenza di questa festa: un momento di passaggio in cui la terra si scuote di dosso il gelo dell’inverno per accogliere la vita e i colori della nuova stagione. Tradizionalmente, questa festività non è solo una data sul calendario, ma un’esperienza sensoriale profonda in cui le comunità si riuniscono per onorare la rinascita del mondo, celebrando il trionfo della luce e del calore sulle tenebre. Sebbene sia strettamente legato al Nowruz (il Capodanno persiano), il Baharbod si concentra in modo particolare sul concetto di “custodia” della primavera, enfatizzando il legame mistico tra l’uomo e l’ambiente circostante.
Ancora oggi, in diverse regioni che condividono questa eredità culturale, questa festività si manifesta attraverso canti popolari, danze che mimano i ritmi della natura e la preparazione di cibi tradizionali che utilizzano i primi frutti della terra. Parteciparvi o ricordarlo significa immergersi in una filosofia millenaria che vede nella fioritura dei campi un simbolo di speranza e prosperità, un invito a rinnovare sé stessi insieme al mondo che germoglia.
Nell’antica cultura iranica, la primavera non era vissuta come un evento unico, ma come un crescendo di celebrazioni. Il Baharbod si colloca storicamente all’interno del mese di Ordibehesht (che va all’incirca dal 21 aprile al 21 maggio), considerato dagli iraniani il momento in cui la natura raggiunge l’apice della sua bellezza. Se il Nowruz è l’esplosione iniziale del “Nuovo Giorno”, il Baharbod rappresenta il consolidamento di quella rinascita, un momento in cui l’angelo protettore della purezza e dell’onestà viene onorato attraverso il contatto diretto con la terra.
Il Baharbod non è solo folklore, ma un richiamo a quell’identità culturale millenaria che sopravvive ai cambiamenti politici e religiosi. È il modo in cui l’anima iraniana ribadisce il suo legame indissolubile con il ciclo della vita: un invito a essere “custodi della primavera” non solo nei campi, ma anche nello spirito. E l’Iran, in questo momento più che mai, ha bisogno di ricordare a sé stesso come la sua cultura, la sua tradizione e le sue festività siano sopravvissute alla prova del tempo superando difficoltà, nemici e intemperie. Il Baharbod ricorda agli iraniani tra le macerie, sotto le bombe degli invasori e le minacce dei prepotenti, che la rinascita fa parte della sua propria essenza. Come la primavera giunge portando nuova vita, ugualmente il popolo iraniano sarà capace di rialzarsi e di perdurare fieramente e orgogliosamente come ha sempre fatto, in nome di tutto ciò che esiste di bello e puro in un mondo corrotto e malato, come un fiore che sboccia dalla cenere in primavera.