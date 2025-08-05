5 agosto – Giornata Costituzionale Iraniana Una Data Storica per l’Iran.
Il 5 del mese di agosto 1906 segna l’anniversario della promulgazione del Decreto Costituzionale , una data fondamentale nella storia contemporanea dell’Iran. Questo decreto fu il risultato di una serie di proteste e scontri di piazza guidati dal clero, dai commercianti del bazar e dagli intellettuali dell’epoca.
Il Decreto di Muzaffar al-Din Shah
Questa giornata commemora il momento in cui Muzaffar al-Din Shah Qajar firmò il decreto per la formazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale (Majles). La firma di questo documento rappresentò l’accettazione delle richieste dei manifestanti del movimento costituzionale e segnò la fine della monarchia assoluta, introducendo la partecipazione popolare negli affari di governo. Per questo motivo, viene ricordato come il “Decreto Costituzionale”.
120 Anni di Parlamentarismo
Su queste basi, il parlamento e la legislazione nazionale per la regolamentazione degli affari del popolo e il rinnovamento politico in Iran hanno una storia di centoventi anni. Durante questo periodo, numerosi movimenti socio-politici sono sorti per preservare la natura popolare del governo iraniano: il movimento per la nazionalizzazione del petrolio, il movimento del 15 Khordad e infine la Rivoluzione Islamica.
L’Impegno Continuo del Popolo Iraniano
Gli iraniani hanno sempre dedicato i loro sforzi alla protezione, al rafforzamento e al completamento delle istituzioni legislative, della partecipazione politica e dei diritti civici e della cittadinanza, decidendo autonomamente per il proprio futuro.