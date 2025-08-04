5 agosto si celebra la Giornata dei diritti umani islamici e della dignità umana.
5 agosto si celebra la Giornata dei diritti umani islamici e della dignità umana, istituita dall’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) nel 2008 su proposta dell’Iran. Questa giornata ci invita a riflettere sui principi fondamentali di giustizia, uguaglianza e rispetto della dignità umana che caratterizzano gli insegnamenti islamici.
Radici storiche profonde
I diritti umani affondano le loro radici nella storia e nell’identità islamica e iraniana, dal Cilindro di Ciro fino al Sacro Corano. Come ricorda il versetto coranico:
“O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. In verità, il più nobile di voi presso Allah è colui che più Lo teme.” (Sura Al-Hujurat, 13)
I principi universali
La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam, adottata dall’OIC nel 1990, sottolinea come i diritti umani universali siano intrinsecamente legati ai valori islamici, ponendo l’accento su:
Protezione della famiglia
Diritto all’istruzione
Eliminazione di ogni forma di discriminazione
Rispetto della vita umana, dell’onore e della libertà
Le sfide del nostro tempo
Oggi commemoriamo questa giornata mentre assistiamo alla violazione dei diritti umani più elementari – il diritto al cibo, alla sicurezza e alla sovranità territoriale – in Palestina e in altre regioni del mondo. A Gaza, bambini e madri soffrono sotto il peso di un’oppressione che nega i principi fondamentali della dignità umana.
La necessità di rinnovamento
L’attuale sistema basato sui diritti umani sta attraversando una crisi profonda. È necessario un dialogo costruttivo tra le élite intellettuali dell’Iran, dei paesi islamici e dell’Europa per:
Ricostruire le strutture di garanzia dei diritti umani
Prevenire l’uso strumentale dei diritti umani per fini politici illegittimi
Promuovere un ordine mondiale basato su giustizia e equità
Il nostro impegno
Come storia insegna, l’Islam e l’Iran sono stati pionieri nel proclamare i diritti materiali e spirituali dell’umanità. Oggi più che mai, le nazioni e i popoli islamici sono chiamati a essere i veri portabandiera dei diritti umani, promuovendo questi nobili valori islamici e umani.
In questa giornata speciale, rinnoviamo il nostro impegno a diffondere un messaggio di pace, tolleranza e solidarietà, lavorando insieme per un mondo in cui la dignità di ogni persona sia garantita e protetta.