Giornata Nazionale dell’Artigianato e del Tappeto Persiano

Il tappeto persiano: Stendardo dell’Iran nel mondo
L’Iran, si sa, è la terra delle mille arti e degli innumerevoli colori, uno di quei Paesi che può dirsi a buon titolo culla di civiltà, fucina di innovazioni e talenti. Pittura, poesia, calligrafia, architettura, decorazione, miniatura, incisione e tanto altro… ma tra tutte queste discipline ve n’è una in particolare che racchiude al suo interno ognuna di esse. Un’arte di cui l’Iran è storico maestro e modello impareggiabile per il mondo intero, capace di esondare oltre i confini della nazione per riversarsi in ogni angolo del globo, venendo apprezzata, ammirata e replicata ovunque: l’arte della tessitura del tappeto.
Il 10 giugno , l’Iran celebra la Giornata Nazionale dell’Artigianato e del Tappeto, in perfetta concordanza con la Giornata Mondiale dell’Artigianato. Ma non bisogna lasciarsi ingannare: l’arte del tappeto non può essere ridotta alla semplice produzione manifatturiera. Essa rappresenta uno scrigno che custodisce millenni di storia, passione, cultura e identità di un intero popolo, che ha fatto del tappeto la sua bandiera e il suo vanto.
Da riparo a opera d’arte: un viaggio millenario
Nato originariamente dall’esigenza pratica dei popoli nomadi dell’antica Persia di proteggersi dal freddo inclemente dell’inverno, il tappeto ha vissuto un viaggio straordinario fatto di evoluzioni, riscoperte, contaminazioni e innovazioni. È così che si è trasformato: da semplice strumento di riscaldamento nelle tende dei nomadi a sofisticata e celebrata opera d’arte, esposta nei più grandi palazzi e desiderata dai sovrani di tutto il mondo.
Come l’Iran è nato e vive nella commistione di popoli, culture, lingue e religioni diverse, anche il tappeto – frutto dell’intreccio di più materiali, stili e tradizioni eterogenee – rappresenta l’unione della diversità in un’unica, stupenda opera d’arte.
La magia dei nodi e dei colori naturali
Il processo di creazione è una vera e propria sinfonia di elementi naturali. La lana, spesso proveniente dalle pecore delle zone montuose, viene filata a mano e poi tinta esclusivamente con pigmenti ricavati da piante, radici e insetti:
Le sfumature accese del rosso derivano dalla radice di robbia;
I blu profondi nascono dall’indaco;
I gialli vibranti vengono estratti dalla buccia di melograno o dal prezioso zafferano.
Il tappeto racconta dunque la storia dell’Iran stesso: una storia di convivenza, dialogo e valorizzazione della diversità ma, al contempo, di unità salda e inscindibile. I nodi che uniscono tra loro i fili sembrano corrispondere alle braccia di un popolo intero che, stringendosi l’uno all’altro, rivendica la propria unità e il proprio orgoglio nazionale, trasformando le differenze in sfumature ammalianti di un unico, grande disegno.
Più di un ornamento: un membro della famiglia
Ma il valore del tappeto non è unicamente simbolico. Esso non è un quadro da appendere e ammirare a distanza, né una scultura da contemplare in un museo, né tantomeno un gingillo d’artigianato da esporre freddamente in vetrina. Il tappeto è parte integrante della vita degli iraniani, un elemento irrinunciabile della quotidianità e un simbolo di unità familiare oltre che sociale.
Per completare un singolo tappeto di grandi dimensioni possono occorrere anni interi di lavoro quotidiano, millimetro dopo millimetro. Un bambino, dunque, può crescere di pari passo con il tappeto, vederlo formarsi giorno dopo giorno tra le abili mani dei genitori e imparare a considerarlo parte della famiglia stessa.
Una volta completata, l’opera entra a far parte della vita di tutti i giorni, portando con sé stili e storie uniche: si passa così dalle geometrie severe dei tappeti nomadi, che richiamano la vita della steppa e la fauna selvatica, alle raffinate composizioni floreali e ai medaglioni centrali delle grandi scuole cittadine come Isfahan, Tabriz o Qom, dove la seta sostituisce spesso la lana per raggiungere una precisione di dettagli che rivaleggia con la pittura.
Ogni tappeto persiano racconta la sua storia, alla stregua di un essere vivente testimone dello scorrere dei millenni. Rappresenta la bellezza della coesistenza, la pazienza e il tempo necessari per la sua lavorazione, lo stendardo di un’identità culturale condivisa e la familiarità di cui è, e rimarrà sempre, parte integrante e irrinunciabile.