Giornata Nazionale di Avicenna e celebrazione dei Medici
Il 23 agosto l’Iran celebra la Giornata Nazionale di Avicenna, dedicata contemporaneamente alla memoria del grande filosofo e medico persiano e all’onore di tutti i medici. Questa commemorazione rappresenta un ponte ideale tra la gloriosa eredità scientifica del passato e l’eccellenza medica contemporanea.
Il Rinascimento Islamico e la figura di Avicenna
In un’epoca in cui la terra, da Bukhara a Isfahan, da Rey a Baghdad e da Baghdad all’Andalusia, risuonava di un canto straordinario e convergente del patrimonio civilizzatorio, si formò il periodo più aureo della civiltà iranico-islamica. Dalla metà del III secolo all’inizio del VI secolo dell’Egira si sviluppò quello che viene chiamato il Rinascimento Islamico, il cui fronte pionieristico era costituito da scienza e arte, entrambe fondate sulla filosofia e sulla mistica, e tutte radicate nella rivelazione e nel libro sacro dei musulmani.
La figura scientifica più celebre di questo periodo, rimasta famosa in tutte le epoche successive, fu Abu Ali Sina (Avicenna), filosofo e medico del grande Khorasan, che non solo eccelleva in medicina come autorità e riferimento supremo, ma primeggiava anche in filosofia e nella rilettura e revival del patrimonio greco nella lingua dell’era islamica.
L’eredità filosofica e scientifica
Avicenna, seguendo le orme di Abu Nasr Farabi, offrì la migliore spiegazione e insegnamento della metafisica greca alle epoche successive, consolidando al contempo il sistema dottrinale islamico attraverso argomentazioni e logica derivate dalla saggezza greca. Con la traduzione della “Teologia della Guarigione” (*Ilahiyyat al-Shifa*), la sua opera filosofica più importante, si formò in Europa la corrente dell’Avicennismo”, caratterizzata dall’adesione alla sua interpretazione dell’ontologia, del rapporto tra fede e conoscenza e della psicologia. Nel tardo Medioevo, ogni teologo di rilievo doveva necessariamente essere un sostenitore di questa corrente, oppure, orientandosi verso un altro commentatore musulmano come Averroè, poteva essere riconosciuto come suo oppositore.
Il “Canone di Medicina”: un’opera immortale
Il “Al-Qanun fi al-Tibb” (Il Canone di Medicina) fu uno dei libri più diffusi nella seconda metà del Medioevo e fino all’era moderna in Europa. Questa opera influente corresse, perfezionò, combinò e ampliò le scarse conoscenze mediche esistenti attraverso deduzione, sperimentazione e accuratezza metodica, diventando la più importante enciclopedia medica del suo tempo.
Il libro fu tradotto in latino nel XII secolo e divenne la pietra angolare della medicina medievale e rinascimentale. La prima stampa del Canone avvenne a Roma nel 1593, insieme ad un’altra sua opera, testimoniando l’importanza di quest’opera per l’Occidente.
Nell’Italia rinascimentale, specialmente nelle università, il “Canone” costituiva il testo principale per gli studi medici, formando l’intero curriculum e influenzando la comprensione della medicina, fisiologia e farmacologia. Non era solo un libro di testo, ma anche oggetto di interpretazione e dibattito tra ricercatori e medici. I suoi insegnamenti venivano analizzati, criticati ed esaminati, adattandoli alle prospettive mediche in evoluzione dell’epoca.
Anche quando emersero nuove scoperte mediche, il “Canone” mantenne la sua autorevolezza per lungo tempo. Secondo il libro di Nancy G. Siraisi pubblicato nel 1987, alcune sue parti venivano ancora insegnate all’Università di Bologna nel XIX secolo.
La medicina iraniana contemporanea
In Iran, il giorno della commemorazione di Avicenna è stato designato anche come Giornata del Medico. La medicina in Iran rappresenta oggi uno dei rami più avanzati della scienza e tecnologia moderne, e i medici iraniani sono rinomati in tutto il mondo per la loro competenza, genialità ed esperienza.
La medicina è la professione dell’amore e della scoperta del bene, della liberazione del paziente da tristezza e dolore. Per questo motivo, nella storia della medicina iraniana, il medico veniva chiamato *hakim* (saggio) ed era considerato esperto sia del corpo che dell’anima. Nella letteratura persiana, il *tabib* è sempre stato inteso come guaritore e donatore di salute per anima e corpo.
I medici: messaggeri di pace
I medici sono messaggeri di pace, e l’accesso ai servizi, alle necessità e alle tecnologie mediche, insieme alla giustizia sanitaria, rappresenta uno dei diritti umani più fondamentali. La straordinaria responsabilità del medico è sempre stata al centro dell’attenzione nella letteratura etica professionale iraniana e islamica.
In questa giornata speciale, rendiamo omaggio non solo alla memoria immortale di Avicenna, gigante della scienza e della filosofia, ma anche a tutti i medici che continuano la sua nobile missione di guarigione e servizio all’umanità, portando avanti con dedizione e competenza una tradizione millenaria di eccellenza medica.
—
*La saggezza di Avicenna continua a illuminare il cammino della medicina moderna, ricordandoci che la vera guarigione coinvolge tanto il corpo quanto l’anima.*