Un Viaggio di Fede, Solidarietà e Straordinaria Ospitalità.
Il Cammino di Arbaeen è considerato oggi uno dei più grandi raduni pacifici del mondo. L’ospitalità manifestata dai fedeli che ricevono i pellegrini di questo straordinario evento, che vede ogni anno la partecipazione di decine di milioni di persone, è stato recentemente inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale da parte UNESCO, un riconoscimento che ne sottolinea la profonda importanza non solo religiosa, ma anche storica, sociale e culturale.
Il Significato Spirituale per i Musulmani Sciiti
La parola Arbaeen in arabo significa “quaranta”. Questo evento segna il quarantesimo giorno di lutto per il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto, caduto nella battaglia di Karbala nel 680 d.C.
Per i musulmani sciiti, questa marcia a piedi—che spesso parte da città come Najaf (in Iraq) o da varie province dell’Iran per culminare nella città santa di Karbala—non è semplicemente un rito religioso. È un profondo viaggio spirituale e un rinnovo collettivo della fedeltà agli ideali universali promossi dall’Imam Hussein: giustizia, libertà, compassione e resistenza contro ogni forma di oppressione.
L’Essenza dell’Ospitalità Sciita: Il Fenomeno dei “Mawkib”
Ciò che rende il Cammino di Arbaeen un fenomeno unico al mondo è la straordinaria e incondizionata ospitalità offerta lungo il percorso. In un’epoca in cui l’individualismo sembra prevalere, Arbaeen offre una lezione magistrale di generosità e fratellanza.
Lungo le strade polverose che portano a Karbala, e lungo le rotte all’interno dell’Iran, i cittadini locali e i volontari allestiscono migliaia di tende e stazioni di sosta conosciute come Mawkib. In questi spazi, il principio dell’ospitalità sciita si manifesta nella sua forma più pura:
Nutrimento gratuito: Vengono preparati e distribuiti milioni di pasti caldi, tè, acqua e dolci a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Riparo e sicurezza: I pellegrini vengono accolti per dormire e riposare, spesso nelle stesse case dei residenti locali, che cedono i loro letti agli ospiti.
Assistenza medica e cura: Volontari offrono cure mediche di primo soccorso, medicinali e persino massaggi ai piedi affaticati dei viandanti.
Tutto questo viene offerto completamente gratis e a chiunque, indipendentemente dalla religione, dall’etnia, dal genere o dalla classe sociale. Per chi ospita, servire i pellegrini (chiamati Zuwar) è considerato un onore immenso e una benedizione divina. I padroni di casa spesso implorano i pellegrini di fermarsi presso le loro tende, rovesciando il tradizionale rapporto tra chi dona e chi riceve.
Un Messaggio Universale di Pace
L’inclusione del Cammino di Arbaeen tra i beni del patrimonio culturale immateriale iraniano celebra proprio questo spirito di coesione comunitaria. È un patrimonio vivo, fatto di passi, preghiere, sorrisi e mani tese.
Arbaeen supera i confini del mondo islamico per lanciare un messaggio universale a tutta l’umanità: dimostra come l’amore, l’empatia e la devozione disinteressata possano unire milioni di cuori in un unico, immenso battito di pace e solidarietà. In un mondo spesso frammentato, il Cammino di Arbaeen rimane un faro luminoso di speranza e umanità condivisa.