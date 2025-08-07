Cinema iraniano e 82ª Biennale di Venezia.
Una Presenza Significativa del Cinema Persiano
La Biennale Cinema 2025 celebra la ricchezza e la diversità del cinema iraniano con una selezione di opere che spaziano dai classici restaurati alle produzioni contemporanee più innovative.
VENEZIA CLASSICI
BASHÚ, GHARIBEH KOUCHAK (Bashu, il piccolo straniero)
Regia: Bahram Beyzai
Anno: 1986
Durata: 121 minuti
Proiezioni:
Giovedì 28 asgosto, ore 11:15- Sala Cortino
Venerdì 29 agosto, ore 11:15 – Sala Astra 1
Un capolavoro del cinema iraniano degli anni ’80, restaurato per l’occasione, che racconta con sensibilità poetica la storia di un bambino del sud dell’Iran durante la guerra Iran-Iraq.
SEZIONE ORIZZONTI
KOMEDIE ELAHI (Divine Comedy)
Regia: Ali Asgari
Produzione: Iran, Italia, Francia, Germania, Turchia
Durata: 98 minuti
Cast: Bahram Ark, Sadaf Asgari, Hossein Soleimani
Proiezioni:
Martedì 2 settembre, ore 14:15 – Sala Darsena
Mercoledì 3 settembre, ore 14:30 – PalaBiennale
Un’opera contemporanea che esplora tematiche universali attraverso lo sguardo della nuova generazione di cineasti iraniani.
GIORNATE DEGLI AUTORI
PAST FUTURE CONTINUOUS
Regia: Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani
Produzione: Iran, Norvegia, Italia
Durata: 80 minuti
Proiezioni:
Lunedì 1 settembre, ore 11:30 – Sala Perla (con Q&A)
Un documentario intimo che riflette sulla memoria e l’identità attraverso una prospettiva iraniano-europea.
DAROON-E AMIR
Regia: Amir Azizi
Produzione: Iran
Durata: 104 minuti
Cast: Amirhossein Hosseini, Nader Pourmahin, Nariman Farrokhi
Proiezioni:
Giovedì 4 settembre, ore 16:30 – Sala Perla (con Q&A)
Sabato 6 settembre, ore 19:15 – Sala Corinto
Informazioni Pratiche
Tutti i film iraniani sono presentati con sottotitoli in italiano e inglese. Le proiezioni con Q&A offrono l’opportunità di incontrare registi e produttori per approfondire tematiche e tecniche cinematografiche.
Il cinema iraniano continua a essere una delle voci più autentiche e poetiche del panorama cinematografico mondiale, offrendo prospettive uniche su temi universali di identità, memoria e trasformazione sociale.