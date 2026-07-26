Il cinema iraniano è in lutto

Addio ad Akbar Abdi, il sorriso dell’Iran.
Ci sono volti che non appartengono solo al grande schermo, ma diventano parte integrante della nostra vita quotidiana, intessuti nella nostra memoria emotiva. Ieri, il sipario si è chiuso per l’ultima volta su Akbar Abdi, l’uomo e l’attore che per decenni ha saputo trasformare la quotidianità del popolo iraniano in arte, poesia e, soprattutto, in sorrisi inestimabili.
Un talento dal cuore immenso Akbar Abdi non era semplicemente un attore; era uno specchio in cui un’intera nazione poteva guardarsi, riconoscersi e trovare conforto. Con una versatilità rara, unita a una mimica e a un’espressività che andavano ben oltre il copione, ha attraversato intere generazioni. Ha interpretato mille vite, dai ruoli più comici e irriverenti a quelli più tragici e profondi, ma in ognuna di esse c’era un frammento autentico dell’anima iraniana.
Ci ha fatto ridere a crepapelle nei momenti più difficili della nostra storia recente e ci ha commosso con la sua straordinaria umanità. Era il compagno di innumerevoli serate trascorse in famiglia, il volto amico capace di alleggerire il peso di giornate faticose.
Il vuoto di una nazione Oggi, quelle stesse lacrime che ci ha fatto versare per le risate, le versiamo per il dolore della sua assenza. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale, ma la sua perdita si fa sentire soprattutto nei salotti delle nostre case, nei cuori della gente comune che lo ha amato come si ama un padre, uno zio o un caro amico.
“Un vero artista del sorriso non muore mai; continua a respirare nella gioia che ha saputo seminare nel cuore delle persone.”
Un’eredità che continuerà a brillare Le sue pellicole non sono solo film, ma il testamento prezioso di un gigante buono. Continueremo a vederlo recitare, a farci sorprendere dalle sue trasformazioni magistrali, e in quei momenti ci sembrerà ancora qui, pronto a regalarci l’ennesima emozione.
L’Iran oggi è in lutto ed è indubbiamente un Paese più triste. Ma il dolore di questo addio è addolcito da una certezza: il cielo ha guadagnato una nuova, splendente stella, capace di far sorridere persino gli angeli.
Addio, indimenticabile Akbar. E grazie per ogni singolo sorriso che ci hai donato.