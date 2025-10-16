Menu - IranCultura
Il fotografo iraniano Majid Hojati trionfa ai Siena Creative Photo Awards

Due prestigiosi riconoscimenti per l’artista di Isfahan nella categoria Fine Art

Il talento del fotografo iraniano Majid Hojati è stato celebrato ai Siena Creative Photo Awards, uno dei più importanti concorsi fotografici internazionali, dove l’artista ha conquistato due premi nella categoria Fine Art.

I lavori premiati sono:

  • “Human Seize” – una serie fotografica che esplora [descrizione della serie]
  • “Eid Day Morning” – un’opera che cattura [descrizione dell’opera]

Chi è Majid Hojati

Nato nel 1985 a Isfahan, Iran, Majid Hojati è un fotografo professionista con una formazione accademica in fotografia. La sua ricerca artistica si distingue per [caratteristiche distintive del suo lavoro], come dimostrato dai progetti che gli hanno valso il riconoscimento internazionale ai Siena Awards.

Il doppio successo ai Siena Creative Photo Awards conferma la qualità e l’originalità della visione artistica di Hojati nel panorama della fotografia contemporanea.

I Siena Creative Photo Awards

I Siena Awards rappresentano una delle competizioni fotografiche più prestigiose a livello mondiale, suddivisa in tre sezioni principali: International Photo Awards, Creative Photo Awards e Drone Photo Awards. La sezione Creative Photo Awards, in particolare, celebra l’eccellenza nella fotografia artistica e concettuale, attirando partecipanti da tutto il mondo.

