Majid Hojati trionfa ai Siena Creative Photo Awards.
Due prestigiosi riconoscimenti per l’artista di Isfahan nella categoria Fine Art
Il talento del fotografo iraniano Majid Hojati è stato celebrato ai Siena Creative Photo Awards, uno dei più importanti concorsi fotografici internazionali, dove l’artista ha conquistato due premi nella categoria Fine Art.
I lavori premiati sono:
- "Human Seize" – una serie fotografica che esplora
- "Eid Day Morning" – un'opera che cattura
Chi è Majid Hojati
Nato nel 1985 a Isfahan, Iran, Majid Hojati è un fotografo professionista con una formazione accademica in fotografia. La sua ricerca artistica si distingue per come dimostrato dai progetti che gli hanno valso il riconoscimento internazionale ai Siena Awards.
Il doppio successo ai Siena Creative Photo Awards conferma la qualità e l’originalità della visione artistica di Hojati nel panorama della fotografia contemporanea.
I Siena Creative Photo Awards
I Siena Awards rappresentano una delle competizioni fotografiche più prestigiose a livello mondiale, suddivisa in tre sezioni principali: International Photo Awards, Creative Photo Awards e Drone Photo Awards. La sezione Creative Photo Awards, in particolare, celebra l’eccellenza nella fotografia artistica e concettuale, attirando partecipanti da tutto il mondo.