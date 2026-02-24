Bando di Concorso Internazionale: “Il Nowruz in Cinque Parole”.
In occasione dell’arrivo del Nowruz (il Capodanno Persiano), la Fondazione Saadi è lieta di annunciare il lancio della campagna globale “Il Nowruz in Cinque Parole”. L’iniziativa mira a promuovere la lingua persiana e a far conoscere la bellezza della cultura iraniana agli studenti di tutto il mondo.
In cosa consiste la sfida?
Sei uno studente di lingua persiana? Metti alla prova la tua creatività! Ti chiediamo di scrivere un breve testo in persiano (composto da 3 a 5 frasi) utilizzando almeno tre delle seguenti parole chiave:
نوروز (Nowruz)
بهار (Primavera)
نو شدن (Rinnovamento)
دوستی (Amicizia)
تبریک (Auguri/Congratulazioni)
Requisiti del video
Dopo aver scritto il testo, realizza un video seguendo queste linee guida:
Lettura: Leggi il tuo testo in modo fluido e corretto (puoi recitarlo a memoria o leggerlo).
Introduzione: All’inizio del video, presentati indicando il tuo nome e il tuo paese di residenza, rivolgi un augurio di buon Nowruz e di felice anno nuovo.
Formato: Il video deve essere girato in orizzontale.
Durata: Massimo 2 minuti.
Creatività visiva: Ti invitiamo a includere nel video simboli del Nowruz (come l’Haft-sin) e immagini o elementi tipici del tuo paese d’origine.
Scadenza e Invio
Termine ultimo: Il termine per l’invio delle opere è il 13 marzo (corrispondente al 22 Esfand).
Invia il tuo video e il tuo testo tramite l’indirizzo mail: [email protected]
Premi
Al termine del concorso, una giuria selezionerà i tre migliori contributi. Ai tre vincitori verranno assegnati premi speciali messi in palio dalla Fondazione Saadi.
Partecipa anche tu e celebra il risveglio della natura con la lingua persiana!