Il Lavoro come Baluardo di Resistenza e Giustizia Sociale.
Tra l’etica della solidarietà e il peso delle sanzioni: una riflessione sulla condizione operaia nel cuore del Medio Oriente attraverso la lente della storia e dell’attualità geopolitica.
Il Primo Maggio non rappresenta soltanto una data sul calendario civile, ma costituisce un simbolo universale di dignità, un momento di sintesi tra la memoria storica delle lotte operaie e le aspirazioni future di equità. In questo contesto globale, il primo maggio in Iran, proprio come nel resto del mondo, viene celebrato con profonda partecipazione per onorare la giornata del lavoratore, riaffermando il valore centrale dell’individuo nel processo di produzione della ricchezza nazionale.
Sotto il profilo filosofico e istituzionale, la valorizzazione della manodopera non è un semplice adempimento burocratico. Al contrario, l’attenzione umana, giuridica e strutturale verso la forza lavoro per la realizzazione della giustizia sociale rappresenta uno degli ideali cardine di ogni sistema democratico e autentico. Senza una tutela sistemica che protegga il lavoratore non solo come ingranaggio economico, ma come perno della comunità, il concetto stesso di giustizia rimane un’astrazione priva di linfa vitale.
Tuttavia, l’analisi storica e politica non può prescindere da una riflessione sulle sfide materiali che il popolo iraniano si trova ad affrontare. Sorge spontaneo un interrogativo etico di stringente attualità: come è possibile celebrare appieno la giornata del lavoratore mentre le sanzioni economiche occidentali contro l’Iran, che durano da oltre tre decenni, hanno preso di mira più di chiunque altro proprio la classe operaia iraniana? Questo assedio economico, lungi dal colpire i vertici decisionali, si è tradotto in una pressione costante sulla quotidianità di chi lavora, limitando l’accesso a risorse e mercati.
Questa tensione si è inasprita attraverso azioni che vanno oltre la diplomazia economica. Le aggressioni brutali degli Stati Uniti e del regime sionista contro le grandi industrie infrastrutturali — come i settori dell’acciaio, della petrolchimica, della farmaceutica e altri ancora — hanno direttamente colpito i lavoratori iraniani. Queste industrie non sono solo siti produttivi, ma il cuore pulsante dell’autosufficienza di una nazione. Nonostante queste avversità, si osserva un fenomeno sociologico di straordinaria resilienza: oggi i lavoratori dell’Iran sono più svegli e speranzosi che mai, e guardano alla resistenza e alla vittoria come unico orizzonte possibile.
In questa giornata di riflessione, il lavoro si spoglia della sua veste puramente materiale per diventare un atto di affermazione politica e spirituale. Sì, oggi è la festa dei lavoratori: è il giorno della giustizia e il giorno della pace. Una pace che non può essere intesa come mera assenza di conflitto, ma come il frutto maturo di un ordine sociale dove il diritto al lavoro e la sovranità economica sono finalmente rispettati e garantiti.