Il profeta Muhammad (S), il Profeta che confermava i predecessori e che i Profeti confermavano lui.
Il Profeta Muhammad, il grande Profeta divino, non è esclusivamente il profeta dei musulmani. Uno degli aspetti più importanti della sua scuola di pensiero, della sua personalità e degli insegnamenti che gli furono rivelati attraverso la rivelazione, e che egli stesso spiegava, era la conferma, l’approvazione, l’onore e la presentazione dei profeti divini. Le vicende e le missioni di 27 profeti sono menzionate dettagliatamente nel Corano, e alcuni profeti sono presenti nel Corano anche in modo implicito o senza che sia menzionato il loro nome benedetto.
Fondamentalmente, il Corano presenta il Profeta Muhammad (Saluto di Dio su di lui e sua famiglia) come colui che conferma i profeti, come leggiamo nel versetto 3 della sura Āl ʿImrān:
“Ha fatto scendere su di te il Libro con la verità, a conferma di quello che era prima di esso, e ha fatto scendere la Torah e il Vangelo”.
La maggior parte dei versetti del Sacro Corano riguardanti i profeti si riferisce al Profeta Mosè (pace su di lui) e ai Figli d’Israele. Il Profeta supremo chiamava i profeti suoi fratelli e rispettava i loro seguaci.
La società profetica e la coesistenza religiosa
Dopo la formazione della società profetica e i primi bagliori di civiltà e stato chiamato Islam a Yathrib (Medina), le altre religioni, a condizione di una coesistenza pacifica e della non belligeranza, avevano libertà nei loro riti e credenze. Naturalmente, così come i musulmani pagavano le tasse religiose e legali, anche essi pagavano una tassa al governo chiamata jizya.
Il Sacro Corano identificava i cristiani come il gruppo più vicino ai musulmani:
“E troverai che i più vicini in affetto a quelli che credono sono coloro che dicono: ‘Siamo cristiani’. Questo perché tra loro ci sono sacerdoti e monaci e perché non sono superbi” [Sura al-Mā’ida, versetto 82].
Le profezie nelle religioni precedenti
D’altra parte, nei libri e nelle tradizioni delle religioni orientali e abramitiche esistono profezie riguardo alla venuta di Profeta Muhammad (Saluto di Dio su di lui e sua famiglia). Nella Torah e nel Vangelo ci sono annunci della missione del Profeta . Un esempio della profezia della Torah sulla missione del Profeta è contenuto nel dialogo di Dio con il Profeta Abramo (pace su di lui). In questo dialogo, Abramo (pace su di lui), che non aveva avuto figli fino all’età di 99 anni, chiese a Dio di continuare la sua discendenza. Dio gli disse che avrebbe moltiplicato la sua discendenza attraverso uno dei suoi figli come il numero delle stelle.
Il Profeta Abramo (pace su di lui) sposò Hajar e Dio donò loro Ismaele. Dopo di ciò, Dio diede Isacco ad Abramo attraverso Sara; ma Sara cacciò Hajar e Ismaele, che andarono in un’altra terra. Dopo questo, Dio disse che da Ismaele avrebbe dato ad Abramo una grande nazione con dodici imam e molto bene.
La Torah riporta in un altro punto che quando Hajar cercava acqua per dissetare Ismaele, gli angeli le dissero che da Ismaele sarebbe sorta una grande nazione. Questa grande nazione è stata la nazione del Profeta Muhammad.
Un altro esempio della profezia della Torah sulla missione del Profeta è il discorso di Dio ai Figli d’Israele in cui disse: “Verrà un profeta che non è di voi ma è dei vostri fratelli; è come Mosè (pace su di lui) e non dirà alcuna parola se non la Mia parola”. I cristiani considerano questa profezia riferita al Profeta Gesù (pace su di lui), dimenticando che Gesù (pace su di lui) era servo di Dio, e questo è contrario alla loro credenza che considera Gesù (pace su di lui) figlio di Dio o Dio stesso.
Gli ebrei hanno la ferma convinzione che il Profeta Muhammad sia proprio quel profeta di cui è stata annunciata la venuta nei loro libri, ma a causa dell’invidia non credono. Essi credono che nostra madre sia Sara e che discendiamo dalla stirpe di Isacco. Pertanto non possono seguire i figli di Hajar che era una serva.
Gesù come annunciatore di Profeta Muhammad (S)
Il Corano e il Profeta Muhammad (Saluto di Dio su di lui e sua famiglia) presentano fondamentalmente Gesù Cristo come “annunciatore”. Cioè, una delle manifestazioni più importanti dell’apparizione e del percorso spirituale di Gesù era l’annuncio del salvatore degli ultimi tempi: “E annunciatore di un messaggero che verrà dopo di me, il cui nome è Ahmad. Ma quando venne loro con le prove evidenti, dissero:
‘Questa è magia evidente'” [Sura as-Saff/61, versetto 6].
Anche nel Vangelo di Giovanni è menzionato il Profeta . Il Profeta Gesù (pace su di lui) parlava in “aramaico” in Palestina e questo vangelo fu tradotto dall’aramaico al greco. Pertanto dobbiamo ottenere l’equivalente del nome del Profeta dalle lingue greca e aramaica. In cinque versetti del Vangelo di Giovanni appare la parola “Paracletos” che significa Muhammad.
I testi del Vangelo di Giovanni
In realtà, nel Vangelo di Giovanni nei capitoli 14, 15 e 16 è riportato che il Profeta Cristo, secondo il Vangelo di “Giovanni”, ha dato notizia della venuta di una persona dopo di lui chiamata “Faraqlit”, e molti indizi testimoniano che si riferisce al Profeta dell’Islam (pace e benedizioni su di lui e sulla sua famiglia), che è un argomento di ricerca dettagliato su cui sono stati scritti articoli in Iran e in Occidente.
Ecco i testi delle espressioni del Vangelo:
“Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro ‘Faraqlit’, perché rimanga con voi per sempre. Egli è lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi” (Vangelo di Giovanni, capitolo 14, 15-17, anno 1837 d.C., edizione di Londra).
“Vi ho detto queste cose mentre ero ancora con voi. Ma il ‘Faraqlit’, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.
“Vi ho detto questo prima che accada, perché quando accadrà, crediate”.
“Quando verrà il Faraqlit che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza” (Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26).
“Vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, il Faraqlit non verrà a voi; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me; quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà sentito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 7-15).