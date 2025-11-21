Cinema Iraniano al Salento International Film Festival 2025.
22 Anni di Storie che Lasciano il Segno
Il Salento International Film Festival torna a Tricase dal 19 al 25 novembre 2025 per la sua 22ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del cinema indipendente in Italia.
Fondato nel 2004 dal direttore artistico Gigi Campanile, il SIFF è cresciuto anno dopo anno, portando il suo messaggio ben oltre i confini del Salento. Da Tricase a Zurigo, Londra, Oslo, Reykjavík, New York, Hong Kong, Santiago del Cile e Mosca, il festival ha costruito un ponte tra culture, creando dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema.
Con il progetto “SIFF World”, nato nel 2009, il festival ha portato Tricase in oltre 17 città del mondo, facendo conoscere il Salento e la sua bellezza a un pubblico internazionale. In questi anni, registi, attori, produttori, ambasciatori e personalità da ogni parte del mondo hanno visitato Tricase, portando storie, idee e ispirazione.
L’Edizione 2025 in Numeri
35 film selezionati da 436 candidature
Paesi rappresentati: Iran, Hong Kong, Italia, Olanda, Perù, India, Bangladesh, Ecuador, USA, Bulgaria, Giappone, Brasile, Romania, Slovacchia e Regno Unito
Due sedi: Palazzo dei Principi Gallone (Tricase) e Celacanto (Marina Serra)
Quest’anno il festival dedica uno spazio significativo al cinema iraniano, una delle cinematografie più celebrate e poetiche del panorama mondiale.
Il Cinema Iraniano: Un Tesoro della Settima Arte
Il cinema iraniano è riconosciuto universalmente come una delle cinematografie più raffinate e profonde del nostro tempo e hanno dato la vita a uno stile narrativo unico, fatto di metafore, silenzi e dettagli minimi, capace di aprire orizzonti universali e toccare il cuore dello spettatore.
Una Storia di Successi Internazionali
Negli ultimi decenni, il cinema iraniano ha conquistato i festival più prestigiosi del mondo:
Abbas Kiarostami ha vinto la Palma d’Oro a Cannes con Il sapore della ciliegia (1997)
Asghar Farhadi ha vinto due Oscar come Miglior Film Straniero con Una separazione (2011) e Il cliente (2016)
Un Cinema di Resistenza e Umanità
Il cinema iraniano ha saputo trasformare la sofferenza collettiva in narrazioni universali di resistenza, dignità e umanità. Attraverso storie apparentemente semplici – spesso incentrate sulla vita quotidiana, sui rapporti familiari, sulla condizione femminile – questi film affrontano temi profondi: la giustizia, la libertà, il coraggio di esistere.
Il Cinema Iraniano al SIFF 2025
Quest’anno il Salento International Film Festival presenta una selezione di opere iraniane che testimoniano la straordinaria capacità di questo cinema di raccontare l’essere umano nella sua complessità.
LUNGOMETRAGGIO
6 DEL MATTINO
Martedì 25 novembre | ore 20:15-21:43
Palazzo Gallone – Sala del Trono
- Regia: Mehran Modiri
- Durata: 88 min | Anno: 2024
- Lingua: Persiano con sottotitoli in italiano
Sinossi: Una giovane regista sta per lasciare l’Iran per studiare in Canada. La famiglia, già attraversata da un senso di nostalgia, la tratta come se fosse già lontana. Prima della partenza partecipa a una festa di addio a casa di un’amica. Tra canti e risate, l’atmosfera è leggera… fino a quando la polizia morale irrompe, spezzando ogni gioia e trasformando una notte di libertà in un momento di paura e consapevolezza.
Il Regista: Nato a Teheran nel 1967, Mehran Modiri è considerato il maestro della satira sociale in Iran. Regista, attore, comico, produttore, sceneggiatore, conduttore e cantante, è uno dei volti più popolari della televisione iraniana, con programmi capaci di raggiungere oltre il 95% di share. Dopo gli studi di teatro all’Università di Teheran, ha debuttato nel lungometraggio con 5 in the Afternoon (2017). 6 AM è il suo secondo film.
CORTOMETRAGGI IRANIANI
Giovedì 20 novembre | ore 18:30-19:55
Palazzo Gallone – Sala del Trono
Durata totale: 85 minuti
Una selezione di 5 cortometraggi che rappresentano il nuovo cinema iraniano: storie intense, drammatiche e profondamente umane.
1. INSIEME DA SOLI (Alone Together)
Regia: Omid Mirzaei | Durata: 15 min | Anno: 2024
Sinossi: Durante una sosta a un posto di blocco verso Teheran, un bambino di dieci anni viene sorpreso con 200 grammi di droga addosso. Ignorando la pressione della polizia per rivelare chi gli abbia dato quella sostanza, la sua scelta silenziosa diventa fulcro di un dramma morale intenso e sorprendente.
2. GLITTER
- Regia: Farideh Shafiei | Durata: 13 min | Anno: 2025
Sinossi: Una giovane regista vuole mettere in scena uno spettacolo teatrale con protagonista il suo fidanzato. Ma il ragazzo rifiuta i trucchi e gli abiti femminili scelti per il ruolo, opponendosi con forza all’idea. La sua resistenza nasce dal peso dei modelli tradizionali di mascolinità che la società gli ha imposto. Il film esplora così il conflitto tra libertà artistica e gabbie culturali, tra amore e identità.
La Regista: Farideh Shafiei, nata in Iran nel 1979, si appassiona al cinema fin da bambina e studia Regia e Sceneggiatura all’Università d’Arte di Teheran. Attivista per i diritti delle donne con vent’anni di esperienza, ha frequentato masterclass con il premio Oscar Asghar Farhadi. Con il suo cinema racconta storie al femminile, esplorando emozioni e resistenza quotidiana.
3. FIANCO A FIANCO (Side by Side)
- Regia: Amir Raisian | Durata: 11 min | Anno: 2024
Sinossi: Un uomo povero sogna di dare al padre defunto una sepoltura dignitosa in un’altra città. Tuttavia, i sospetti e il passato misterioso dell’uomo suscitano il rifiuto dei locali, che gli impediscono di esaudire il suo desiderio. Solo e disperato, il figlio si trova costretto a un gesto estremo e surreale: riporre il corpo in una scatola da frigorifero. Attraverso questo viaggio doloroso e assurdo, la storia esplora temi universali come la dignità, la memoria e l’emarginazione sociale.
4. TAXIDERMIST
- Regia: Behzad Alavi, Sousan Salamat | Durata: 15 min | Anno: 2024
Sinossi: Shahbaz, tassidermista e contrabbandiere di animali, intraprende un viaggio on the road per consegnare un ordine misterioso a un cliente. Lungo il percorso, imprevisti e incontri inattesi lo spingono sempre più ai margini, fino a trasformare la sua missione in una corsa contro il destino. Da predatore sicuro di sé, Shahbaz diventa gradualmente preda, intrappolato in un gioco crudele più grande di lui.
I Registi: Behzad Alavi (nato a Zanjan, 1988) è studente magistrale in Ricerca Artistica all’Università di Semnan. Sousan Salamat (nata a Isfahan, 1988) è studentessa magistrale in Arti Applicate all’Università delle Arti di Teheran.
5. TESTIMONE (Witness)
- Regia: Aida Tabianian | Durata: 15 min | Anno: 2024
Sinossi: Sharmin, una giovane ragazza, vede la sua vita sconvolta quando il padre uccide la madre. Per salvarlo dalla condanna a morte, cerca testimoni disposti a deporre in tribunale secondo la legge islamica. Il suo percorso la porta ad affrontare paure profonde e il peso della vergogna familiare. In bilico tra l’amore filiale e la sete di giustizia, Sharmin deve decidere se la salvezza del padre valga più della verità. Un dramma interiore che riflette il conflitto tra coscienza e sopravvivenza.
La Regista: Aida Tabianian (nata nel 1993) è regista e attrice iraniana laureata in regia cinematografica. Ha recitato in oltre 60 film premiati a livello internazionale e ha collaborato come aiuto regista con alcuni dei più importanti cineasti iraniani.
Perché Vedere il Cinema Iraniano
Il cinema iraniano ci invita a scoprire la grandezza che si cela dietro la semplicità del quotidiano. Attraverso storie apparentemente piccole, ci parla di dignità umana universale, di coraggio, di speranza contro ogni oppressione.
È un cinema che:
Emoziona con la delicatezza del suo linguaggio
Fa riflettere su temi di giustizia e libertà
Ispira con storie di resistenza e resilienza
Apre gli occhi su realtà spesso ignorate dai media
Informazioni Pratiche
Sede Principale: Palazzo dei Principi Gallone – Tricase
Sede Secondaria: Celacanto – Marina Serra
Info Palazzo Gallone: 328 708 7503
Prenotazioni: [email protected]
Info Celacanto: 350 138 9302 | 347 681 7543
Prenotazioni: [email protected]
Sito Web: www.salentofilmfestival.com
Ingresso gratuito
Il Salento International Film Festival 2025 è un’occasione unica per scoprire la forza del cinema iraniano, ascoltare voci troppo spesso silenziate e riconoscere l’umanità dietro ogni storia. Un cinema che, nonostante tutto, continua a resistere, creare e sperare.