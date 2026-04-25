Tra storia e cultura, il legame profondo tra due popoli.
che custodiscono il valore dell’indipendenza e dell’amicizia attraverso il tempo.
Il 25 Aprile non rappresenta solo una data fondamentale nel calendario civile italiano; è un simbolo che appartiene al patrimonio morale dell’umanità intera. Per l’Istituto Culturale dell’Iran, celebrare la Festa della Liberazione significa onorare quei valori di dignità, sovranità e giustizia che sono le fondamenta della convivenza civile e del rispetto tra le nazioni.
Azadi: Una parola, un ideale comune
Nella lingua persiana, la parola “Azadi” (Libertà) porta con sé un peso storico e spirituale immenso. È un concetto che permea millenni di letteratura, dalla poesia epica di Ferdowsi ai versi mistici di Hafez. Come l’Italia ha saputo risorgere e affermare la propria identità nel segno della libertà, così l’Iran ha sempre fatto dell’indipendenza e della difesa della propria cultura un pilastro della propria esistenza nazionale.
Oggi, monumenti iconici come la Torre Azadi a Teheran e i luoghi della memoria in Italia si parlano idealmente, ricordandoci che il cammino verso l’autodeterminazione è un percorso che ogni popolo deve poter compiere nel rispetto della propria storia.
La Cultura come ponte di pace
In un’epoca di sfide globali, l’Istituto Culturale dell’Iran ribadisce il ruolo cruciale del dialogo interculturale. La cultura è l’antidoto alla divisione e il terreno più fertile su cui costruire una pace duratura. La Resistenza, intesa nel suo senso più alto, è anche resistenza contro l’oblio, contro la perdita delle tradizioni e contro l’incomunicabilità tra i popoli.
“I figli di Adamo sono membra di un unico corpo, creati dalla stessa essenza. Se il destino colpisce con il dolore un solo arto, anche gli altri non troveranno pace.” > — Saadi Shirazi, poeta persiano del XIII secolo.
Queste parole, incise all’ingresso delle Nazioni Unite, riassumono lo spirito con cui l’Iran guarda alla comunità internazionale: un’unità basata sull’empatia e sulla libertà condivisa.
Un augurio di amicizia
L’Istituto Culturale dell’Iran esprime la propria vicinanza al popolo italiano in questa giornata di festa e riflessione. Che il ricordo del 25 aprile possa continuare a nutrire le radici della democrazia e a rafforzare lo storico legame di amicizia e cooperazione tra Iran e Italia.
Buona Festa della Liberazione a tutti.