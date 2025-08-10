In Memoria del Maestro Mahmoud Farshchian

Un Gigante dell’Arte Persiana ci ha lasciati
È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del Maestro Mahmoud Farshchian, nato il 24 gennaio 1930 a Isfahan, indiscutibilmente il più celebre artista contemporaneo iraniano nella miniatura persiana e nell’arte della pittura.
Un Percorso Artistico Straordinario
Il padre, uomo di grande sensibilità artistica, riconoscendo la passione innata del figlio per la pittura, lo affidò al laboratorio del Maestro Haj Mirza Agha Emami. Successivamente, Farshchian si perfezionò presso l’Accademia di Belle Arti di Isfahan sotto la guida del Maestro Isa Bahadori. Il suo percorso formativo si completò con anni di studio in Europa, dove approfondì l’opera dei grandi maestri occidentali, raggiungendo così una sintesi unica tra tradizione persiana e linguaggio artistico universale.
L’Eredità della Miniatura Persiana
La miniatura iraniana rappresenta l’evoluzione della pittura persiana pre-islamica, che si fuse armoniosamente con la spiritualità e il pensiero islamico, diventando veicolo di manifestazioni divine. Il periodo safavide segnò l’apice di questa tradizione, con maestri come Kamal al-Din Behzad che portarono la scuola di Tabriz a vette ineguagliate.
Come osservava Titus Burckhardt, la miniatura persiana era il mezzo attraverso cui si rifletteva un’intuizione mistica nell’arte islamica iraniana, permeata di un’atmosfera spirituale unica. Attraverso l’arte della calligrafia libraria, la pittura si unì indissolubilmente alla scrittura, creando quella bellezza quasi incomparabile che caratterizza la miniatura persiana.
L’Innovazione di Farshchian
Il Maestro Farshchian ha fondato una scuola artistica del tutto originale nella pittura contemporanea iraniana. Pur mantenendo salda la fedeltà ai principi tradizionali, ha innovato con tecniche nuove, potenziando la capacità drammatica e l’efficacia espressiva dell’arte persiana. Ha arricchito quest’arte liberandola dalla dipendenza obbligata dalla poesia e dalla letteratura, conferendole una missione e un valore autonomi pari alle altre forme artistiche.
Le sue opere rappresentano una sintesi affascinante di autenticità e innovazione. Con linee fluide e composizioni raffinate e armoniose, ha saputo creare nei suoi lavori misteri, simboli e allusioni profonde. Attraverso l’innovazione nella scelta dei soggetti e nel trattamento dell’opera, ha raggiunto orizzonti che superano i canoni tradizionali. Il colore nelle sue creazioni diventa scala di ascensione verso il significato, non mero virtuosismo o naturalismo superficiale.
Opere Memorabili
Tra le sue creazioni più significative ricordiamo:
– “Ḍāmin-e Āhū”**: ritratto dell’Imam Reza
– “Il Quinto Giorno della Creazione”: dove tutte le creature terrene e celesti sono impegnate nella lode del Creatore
– “Il Tramonto di Ashura”**
– Il progetto del quinto mausoleo del Santuario dell’Imam Reza
– “Lode”: la sua ultima opera, ispirata al versetto coranico *”Tutto ciò che è nei cieli e sulla terra glorifica Allah”
Riconoscimento Mondiale
I musei, le biblioteche, i collezionisti privati e gli amanti dell’arte di tutto il mondo si onorano di possedere sue opere. I luoghi più prestigiosi per ammirare la sua arte si trovano a Mashhad presso il Santuario dell’Imam Reza, a Teheran nel complesso culturale-storico di Sa’d Abad, oltre a numerose collezioni internazionali.
Particolarmente significativi sono i suoi progetti per i mausolei sacri dell’Imam Hussein e dell’Imam Reza, realizzati come dono e testimonianza della gloria dell’arte sacra iraniana, che rappresentano un ricordo benedetto nella storia della cultura e dell’arte persiana.
Un’Eredità Immortale
Senza dubbio, Farshchian rappresenta la chiave per comprendere l’evoluzione delle belle arti, in particolare della miniatura, nell’Iran contemporaneo. Là dove le due ali dell’identità nazionale iraniana – la religione sciita e la ricchezza culturale – si fondono insieme, accompagnando le trasformazioni artistiche post-moderne del mondo con il proprio rinnovamento, varietà e dinamismo, la sua opera non può essere ignorata nella storia della pittura mondiale.
L’arte tradizionale persiana, soprattutto nel suo approccio applicato, mantiene una presenza straordinaria nella vita e nell’epoca degli iraniani. Farshchian è stato il maestro assoluto di tutta questa vitalità artistica dell’Iran, e la sua perdita sarà difficilmente colmabile. Tuttavia, l’energia che ha infuso nel cammino dell’arte tradizionale e dell’arte sacra iraniana continuerà per molti anni a venire.
La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma l’inizio di un’eredità immortale che continuerà ad ispirare generazioni di artisti e amanti dell’arte in tutto il mondo.
In memoria del Maestro Mahmoud Farshchian (1930-2024)
Che la sua anima riposi in pace.