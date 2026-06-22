In memoria di Johann Christoph BÜRGEL

L’Iranistica europea in lutto. Addio al Professor Johann Christoph Bürgel.
Con profonda tristezza e inestimabile cordoglio, l’Istituto Culturale dell’Iran a Roma apprende e annuncia la scomparsa del Professor Johann Christoph Bürgel, uno dei più grandi studiosi, traduttori e interpreti della cultura e della letteratura persiana del nostro tempo, spentosi nella giornata di ieri.
La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nel panorama accademico internazionale e nei cuori di tutti coloro che amano e studiano la civiltà iranica. Per decenni, il Professor Bürgel ha rappresentato un ponte insostituibile tra la sensibilità orientale e quella occidentale. Attraverso la sua impareggiabile opera di ricerca e le sue magistrali traduzioni, ha saputo restituire al pubblico europeo la voce autentica, la mistica e la raffinata bellezza dei grandi classici persiani. Le sue indagini su maestri assoluti come Rumi, Hafez e Nizami non sono state mere operazioni filologiche, ma autentici atti d’amore e di profonda dedizione che hanno rivelato l’anima pulsante di una cultura millenaria.
Bürgel non è stato solo un accademico di formidabile erudizione, ma un vero e proprio umanista. Ha esplorato con rigore e passione l’intreccio indissolubile tra poesia, medicina, religione e filosofia nel mondo islamico, donandoci chiavi di lettura fondamentali e prospettive inedite per comprendere la complessità del pensiero persiano. La sua instancabile dedizione ha ispirato generazioni di studenti, ricercatori, traduttori e appassionati, tracciando un solco luminoso che continuerà a guidare la futura ricerca iranistica in Europa e nel mondo.
In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite e partecipate condoglianze alla famiglia, ai suoi allievi, ai colleghi e a tutta la comunità scientifica internazionale. L’eredità intellettuale di Johann Christoph Bürgel non si spegne oggi; essa continuerà a vivere e a risuonare nelle pagine dei suoi libri, nelle aule universitarie e nella profonda gratitudine di chi, grazie alla sua penna, ha potuto scoprire e amare i tesori inesauribili della letteratura dell’Iran.
Come ci insegna la grande saggezza persiana che egli ha tanto amato, compreso e diffuso, la presenza fisica può lasciare questa terra, ma lo spirito, il sapere e le opere di un vero Maestro appartengono all’immortalità.