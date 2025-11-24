Cerimonia, inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia Vivarium Novum.
Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Accademia Vivarium Novum, prestigiosa istituzione dedicata allo studio della lingua, letteratura e filosofia medievali. Alla cerimonia ha partecipato Dott. Emami, il Direttore dell’Istituto Culturale Iraniano, che ha tenuto un discorso sul dialogo interculturale e la collaborazione tra le diverse tradizioni filosofiche.
Nel suo intervento, il Direttore ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione tra l’Iran e l’Accademia Vivarium Novum, sottolineando come la sapienza rappresenti un patrimonio comune dell’umanità che trascende i confini nazionali e culturali.
Le commemorazioni UNESCO
Il rappresentante iraniano ha ricordato le recenti deliberazioni dell’assemblea generale dell’UNESCO a Samarcanda, che ha approvato importanti commemorazioni per il 2025: il 1150° anniversario della morte di Bayazid Bastami, maestro del misticismo islamico noto come “Sultano dei mistici”, e il centenario dell’attività di Allameh Tabatabai, figura fondamentale della filosofia islamica contemporanea.
Allameh Tabatabai, autore dell’opera monumentale “I principi della filosofia e il metodo del realismo”, ha costruito un ponte tra la filosofia islamica e quella occidentale. I suoi dialoghi con il filosofo francese Henry Corbin hanno avuto un ruolo determinante nel far conoscere il pensiero islamico nei circoli filosofici occidentali.
La visione interculturale
“Dobbiamo presentare generosamente le opere dei grandi pensatori e ascoltare, leggere e discutere umilmente i loro insegnamenti”, ha affermato il Direttore, evidenziando come questo approccio sia essenziale per realizzare l’obiettivo della filosofia interculturale, specialmente in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale e i social media rischiano di sottrarre spazio al pensiero critico e alla creatività.
Le iniziative congiunte
Il Direttore ha ricordato con gratitudine le numerose iniziative realizzate nell’anno accademico precedente grazie alla collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum: l’ammissione di uno studente iraniano, lo svolgimento di un concerto di musica armena, la presentazione del cinema iraniano e la commemorazione del sommo poeta persiano Ferdowsi presso la sua statua a Roma.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente dell’Accademia, Professor Miraglia, e al corpo docente, per il sostegno costante alle iniziative congiunte.
Il Direttore ha concluso auspicando che questa fruttuosa collaborazione possa continuare negli anni a venire, confermando l’impegno dell’Istituto Culturale Iraniano nel promuovere il dialogo tra le culture e le tradizioni filosofiche.