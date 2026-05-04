Insegnare l’Islam in Italia

l’Università Cattolica e l’Istituto BAYAN presentano: Multireligiosità scolastica
Sabato 9 maggio 2026 , presso la sede dell’Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici (BAYAN) a San Giovanni Lupatoto (VR) , si terrà un seminario di approfondimento scientifico e culturale dedicato all’insegnamento dell’Islam nel contesto italiano. L’evento nasce dalla sinergia tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore , il CIRMIB (Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni – Brescia) e l’Istituto BAYAN.
L’Islam tra banchi di scuola e ricerca sociologica
L’incontro si aprirà alle ore 15:00 con i saluti istituzionali del Dr. Anwar Alnehmi, Direttore dell’Istituto BAYAN. Seguirà l’intervento della Prof.ssa Maddalena Colombo, Direttrice del CIRMIB e docente dell’Università Cattolica , la quale analizzerà lo stato della multireligiosità all’interno della scuola pubblica italiana.
Il cuore del seminario sarà la presentazione dei risultati di una ricerca sociologica condotta dalla Dr.ssa Alessandra Caragiuli, PhD presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’indagine si focalizza su spazi e attori educativi coinvolti nell’insegnamento dell’Islam nel Paese. La sessione di discussione, prevista tra le 16:45 e le 17:30, sarà moderata dal Prof. Mohamed Bamoshmoosh.
Dettagli per la partecipazione
Per favorire la massima accessibilità, il seminario si svolgerà in modalità ibrida:
In presenza: Presso la sede dell’Istituto BAYAN in Via Garofoli 244, San Giovanni Lupatoto (VR).
Online: Tramite la piattaforma Zoom.
La registrazione è obbligatoria e può essere effettuata scansionando il codice QR presente sui materiali informativi o seguendo il link dedicato.
Per informazioni e contatti:
Sito Web: bayan-edu.it
Social: @bayanistituto
Segreteria: +39 3516650011 / +39 3285635621