La commemorazione della nascita dell’Imam Ali (S), con la sentita Festa del Papà.
Questo sabato, l’Iran si prepara a vivere una delle giornate più sentite e vibranti del suo calendario annuale. Una coincidenza speciale, che intreccia profondamente la spiritualità religiosa con il calore dei legami familiari, vedrà il paese celebrare contemporaneamente due eventi di enorme portata: l’anniversario della nascita dell’Imam Ali Ibn Abi Talib e la Festa del Papà.
In Iran, la data della Festa del Papà non è fissa sul calendario gregoriano, ma segue il calendario lunare islamico, coincidendo proprio con il 13° giorno del mese di Rajab, giorno natale di una delle figure più venerate dell’Islam sciita.
L’Imam Ali (S): Il “Leone di Dio” e Modello di Virtù
Per comprendere l’importanza di questa giornata, bisogna guardare alla figura dell’Imam Ali. Cugino e genero del Profeta Muhammad (S), Ali è per i musulmani sciiti il primo Imam, il successore legittimo alla guida della comunità islamica.
La sua figura trascende però le sole questioni teologiche. L’Imam Ali è venerato universalmente come simbolo di giustizia assoluta, coraggio indomito (tanto da essere soprannominato il “Leone di Dio”), profonda saggezza e compassione verso i più deboli. La tradizione narra che sia nato miracolosamente all’interno della Kaaba alla Mecca, il luogo più sacro dell’Islam, un evento che ne sottolinea la purezza e l’unicità spirituale.
Perché la Festa del Papà in questo giorno?
La scelta di legare la Festa del Papà alla nascita dell’Imam Ali non è casuale, ma profondamente simbolica. Nella cultura e nella teologia sciita iraniana, l’Imam Ali rappresenta l’archetipo della figura paterna ideale.
Egli è considerato una guida protettiva, forte ma giusta, un educatore paziente e un punto di riferimento morale. Viene spesso definito il “padre spirituale” della comunità. Celebrare i papà iraniani in questo giorno specifico significa quindi elevare il ruolo paterno, invitando ogni padre a ispirarsi alle virtù di integrità, responsabilità e amore che l’Imam Ali incarna.
Le Celebrazioni: Tra Moschee e Case
Sabato, l’atmosfera in Iran sarà un mix unico di solennità religiosa e gioia domestica.
Da un lato, le moschee e i santuari di tutto il paese saranno illuminati a festa, ospitando cerimonie ,e canti religiosi in onore dell’Imam.
Dall’altro lato, l’aspetto privato della festa prenderà il sopravvento nelle case. È il giorno in cui le famiglie si riuniscono per onorare i padri e i nonni. I figli, piccoli e adulti, esprimono la loro gratitudine con regali . È un momento di riconoscimento per i sacrifici fatti dai capifamiglia e un’occasione per rafforzare i legami intergenerazionali.
In un mondo che corre veloce, questo sabato iraniano offre un momento di pausa per riflettere su valori antichi, ricordando come, in questa cultura millenaria, la venerazione per le figure spirituali e l’amore per la famiglia siano due facce della stessa medaglia.