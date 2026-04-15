Dialogo con esperti del cinema e proiezione del film “Kafka a Teheran”
Venerdì 17 aprile, alle ore 19:00, il Cinema Troisi ospiterà l’evento “Iran, oltre l’attuale conflitto”. L’iniziativa nasce dalla volontà di superare la narrazione frammentata del “minuto per minuto” proposta dai media tradizionali, offrendo uno spazio di analisi profonda sulle dinamiche politiche e culturali che segnano la vita quotidiana in Iran.
Il dibattito vedrà la partecipazione di:
Leila Karami
Deborah Scolart
Mario Casari
A seguire, verrà proiettato il film “Kafka a Teheran” (2023) di Ali Asgari e Alireza Khatami. La pellicola racconta con straordinaria lucidità le storie di cittadini comuni che si scontrano quotidianamente con le barriere istituzionali, religiose e culturali imposte dalle autorità.
Informazioni Utili:
Quando: Venerdì 17 aprile, ore 19:00
Dove: Cinema Troisi, Via Induno 1, Roma
Biglietti: Acquistabili online o in cassa. È previsto uno sconto speciale per studenti (valido solo presso il botteghino).