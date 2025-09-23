Menu - IranCultura
Istituto Universitario paritario San Domeico SSML organizza corso persiano

SSML San Domenico: Innovazione nella Formazione Linguistica; Corso Persiano.

La SSML San Domenico è un istituto universitario paritario riconosciuto dal MIUR con sede a Roma, leader nella formazione di mediatori linguistici e traduttori interpreti. Da anni combinia tradizione accademica e innovazione didattica, e oggi è lieto di annunciare una nuova frontiera nella sua offerta formativa.

Novità 2025: Il Corso di Lingua, Cultura e Letteratura Persiana

Un ponte tra antiche civiltà e nuove opportunità globali

La SSML San Domenico presenta il Corso di Lingua, Cultura e Letteratura Persiana, disponibile come terza lingua (18 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica o come Corso singolo.

Perché il Persiano Oggi?

Il persiano è parlato da circa 130 milioni di persone in 29 paesi ed è tra le lingue più utilizzate su Internet. Studiare questa lingua significa:

  • Vantaggio competitivo: Maggiori opportunità nel mercato del lavoro internazionale
  • Settore strategico: L’Iran è al centro di importanti cambiamenti culturali, economici, artistici e politici a livello globale

Una Lingua Accessibile e Affascinante

Il persiano appartiene alla famiglia indoeuropea ed è apprezzato per la sua bellezza e musicalità. Caratteristiche che facilitano l’apprendimento:

  • Grammatica semplificata: Assenza di generi grammaticali e coniugazione verbale meno complessa rispetto alle lingue europee
  • Struttura familiare: Grammatica più vicina alle lingue indoeuropee rispetto alle lingue semitiche
  • Pronuncia accessibile: Non è una lingua tonale, facilitando l’apprendimento per i madrelingua europei

Il Programma Formativo

Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica

  • Formazione completa in traduzione e interpretariato
  • Diverse combinazioni linguistiche europee e orientali
  • Novità: Persiano come terza lingua specialistica

Programma del Corso di Persiano

Moduli di Studio:

  • Introduzione alla lingua persiana: storia, sviluppo e caratteristiche
  • Letteratura persiana: testi di poesia e prosa con focus su Ferdowsi, Khayyam, Rumi, Saadi, Hafez
  • Cultura persiana: convivenza, resistenza, valori locali e cultura mistica
  • Competenze linguistiche: alfabeto, pronuncia, lettura e grammatica
  • Conversazione pratica per acquisire fluidità

La Eccellenza

Corpo Docente Qualificato

  • Docenti con oltre vent’anni di esperienza nella traduzione persiano-italiano
  • Collaborazione con la “Fondazione Saadi”, centro iraniano specializzato nell’insegnamento del persiano
  • Esperti madrelingua e professori universitari

Metodologia Innovativa

  • Approccio pratico: Apprendimento tecnico e pratico per l’uso professionale della lingua
  • Laboratori specializzati e tecnologie CAT
  • Simulazioni professionali e stage formativi
  • Classi ridotte per apprendimento personalizzato

Opportunità Professionali

I laureati specializzati in persiano trovano impiego in:

  • Settore diplomatico: Ambasciate e consolati
  • Organizzazioni internazionali: ONU, UE, ONG
  • Settore culturale: Musei, case editrici, media
  • Libera professione: Traduzione e interpretariato specializzato

Per maggiore informazione e iscrizione cliccare qui 

Condividere
Italia News, TOP NEWS