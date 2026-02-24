La 37ª Fiera Internazionale del Libro di Teheran : Un Ponte tra Culture nel 2026.
Si comunicano le date ufficiali della 37ª edizione della Tehran International Book Fair (TIBF), uno degli eventi culturali più imponenti e prestigiosi di tutta l’Asia e del Medio Oriente. Nel 2026, la capitale iraniana tornerà a essere l’epicentro del mondo editoriale, accogliendo migliaia di editori, autori, traduttori e milioni di lettori da ogni angolo del pianeta.
Date e Luogo dell’Evento
La fiera si svolgerà ufficialmente nel periodo Dal 13 al 23 Maggio 2026
Sede: Grand Mosalla, Teheran, Iran.
Questa sede iconica, con le sue maestose architetture, fornirà lo spazio ideale per ospitare gli oltre 2.500 editori nazionali e internazionali che ogni anno scelgono Teheran come vetrina per le proprie opere.
Perché partecipare alla TIBF 2026?
La Fiera del Libro di Teheran non è solo un mercato per la vendita di libri, ma un vero e proprio festival della diplomazia culturale. Ecco i motivi principali per cui professionisti e appassionati dovrebbero segnare questo appuntamento in agenda:
Accesso a un mercato unico: L’Iran vanta una delle popolazioni più giovani e istruite della regione, con una domanda altissima di saggistica, letteratura per ragazzi e testi accademici.
Networking Internazionale: La sezione internazionale della fiera è il luogo ideale per agenzie letterarie ed editori interessati allo scambio di diritti (Rights & Licenses) tra l’Europa, l’Asia e il mondo islamico.
Programma Culturale: Durante gli undici giorni di fiera, si terranno centinaia di seminari, presentazioni di libri, sessioni di autografi con autori di fama mondiale e tavole rotonde sulle nuove sfide dell’editoria digitale.
Ospiti d’Onore: Ogni anno la fiera ospita un Paese straniero come “Ospite d’Onore”, promuovendo scambi bilaterali profondi e collaborazioni editoriali a lungo termine.
Sezione Professionale ed Espositori
Per gli editori stranieri, la 37ª edizione mette a disposizione aree dedicate dotate di servizi di interpretariato, aree meeting per incontri B2B e supporto logistico per la spedizione dei volumi. La TIBF rappresenta una porta d’accesso privilegiata per chi desidera esplorare le potenzialità della letteratura persiana e, al contempo, esportare il proprio catalogo in un contesto vibrante e ricettivo.
Informazioni per la Registrazione e Accreditamento
Le procedure di registrazione per gli espositori internazionali, i giornalisti e gli operatori professionali sono gestite tramite il portale ufficiale della fiera. È possibile sottoporre la propria candidatura, prenotare uno stand o richiedere pass visitatori professionali seguendo le linee guida indicate online.
Sito Ufficiale per la Registrazione: 👉 www.tibf.ir
(Si consiglia di completare le procedure di registrazione entro la fine di marzo 2026 per garantire il supporto necessario per le pratiche di visto e logistica).