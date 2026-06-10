La famiglia: il pilastro della società iraniana

L’11 giugno l’Iran celebra la Giornata della Famiglia.
L’11 giugno l’Iran celebra la Giornata della Famiglia, occasione per riflettere sul nucleo fondamentale che funge da asse centrale per la vita quotidiana, economica e sociale di ogni individuo. La cultura persiana, intessuta di tradizioni millenarie e valori islamici, attribuisce ai legami di sangue un’importanza sacra che trascende l’individualismo occidentale. In questo contesto, la solidarietà rappresenta un pilastro assoluto: i genitori compiono enormi sacrifici per garantire l’istruzione e il benessere dei figli; a loro volta, questi ultimi considerano un dovere morale e religioso prendersi cura dei genitori anziani, rendendo le case di riposo una realtà estremamente rara.
Nella visione islamica, la famiglia non è una semplice unione civile, bensì un’istituzione sacra stabilita per volontà divina, finalizzata a preservare la moralità, la stabilità emotiva e la continuità della comunità. Ogni membro ne è parte inseparabile, agendo quasi come un unico corpo.
L’impegno dello Stato a sostegno del nucleo familiare
Consapevole della centralità di questa istituzione, la Repubblica Islamica attua numerosi interventi volti a supportare i nuclei familiari. Il pilastro dell’azione statale è rappresentato da un programma di sussidi monetari diretti, erogati mensilmente per ammortizzare il costo dei beni di prima necessità e delle utenze. Parallelamente, la legislazione prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per i lavoratori con carichi familiari, gestite dall’Organizzazione per la Sicurezza Sociale.
Per contrastare il calo demografico, lo Stato ha inoltre varato una politica di incentivi alla natalità che comprende:
Prestiti bancari a tasso agevolato per le giovani coppie.
Congedi di maternità retribuiti.
Priorità nell’assegnazione di alloggi popolari o lotti di terra per le famiglie numerose.
Il ruolo sacro dell’anziano
Nel contesto familiare iraniano, gli anziani non sono mai considerati un peso, bensì la risorsa spirituale e morale più preziosa. Sia nelle mura domestiche che nella sfera pubblica, la vecchiaia è sinonimo di saggezza e benedizione: il rispetto verso i genitori in età avanzata è un precetto radicato tanto nella letteratura persiana quanto nei valori islamici.
Il sistema pensionistico riflette questa centralità: in caso di decesso del titolare, la pensione funge da rete di protezione non solo per la vedova, ma anche per le figlie nubili, divorziate o vedove prive di reddito. Culturalmente, il raggiungimento dell’età pensionabile non segna l’esclusione dalla vita attiva, ma il consolidamento del ruolo dell’anziano come guida morale, mediatore dei conflitti e custode della memoria familiare. L’anziano rimane, a tutti gli effetti, il cuore pulsante e il punto di riferimento della casa.