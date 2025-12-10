Celebrando Fatima Zahra In Iran
La Festa della Mamma è una celebrazione profondamente radicata nella tradizione islamica sciita. A differenza di molti paesi occidentali, questa ricorrenza non cade a maggio, ma coincide con la commemorazione della nascita di Fatima Zahra (che la pace sia con lei), la figlia del Profeta Muhammad e figura veneratissima nella cultura persiana.
Fatima Zahra rappresenta l’incarnazione dell’amore materno, della compassione, della forza spirituale e della dedizione alla famiglia. La sua vita è considerata un modello esemplare di virtù femminili e di devozione religiosa. Per questo motivo, il giorno della sua nascita, il 20 di Jumada al-Thani secondo il calendario islamico, come Giornata Nazionale della Donna e Festa della Mamma.
Durante questa giornata speciale, le famiglie iraniane si riuniscono per onorare le madri con doni, fiori e momenti di condivisione. È un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo materno nella società e per esprimere gratitudine verso tutte le figure materne che arricchiscono le nostre vite.
La scelta di legare la Festa della Mamma alla figura di Fatima Zahra conferisce a questa celebrazione un significato spirituale profondo, unendo l’affetto familiare alla riflessione religiosa e culturale.