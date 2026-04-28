Celebrazione della Nascita dell’Imam Reza (as) tra Fede e Resilienza.
In occasione del culmine della Decade della Dignità (Dah-e Keramat), il mondo islamico e il popolo iraniano celebrano con profonda devozione l’anniversario della nascita dell’Imam Ali ibn Musa al-Reza (as). In un momento storico segnato da sfide cruciali per la nazione, la figura dell’Imam Reza emerge non solo come guida spirituale, ma come simbolo di unità, saggezza e incrollabile fermezza.
L’Imam del Dialogo e della Conoscenza
Conosciuto come il “Sapiente della stirpe di Maometto”, l’Imam Reza (as) ha lasciato un’eredità che trascende i secoli. Durante la sua permanenza nel Khorasan, si distinse per la sua straordinaria capacità di promuovere il dialogo interreligioso, affrontando con logica e rispetto i dotti di diverse fedi.
Per l’Iran, l’Imam è il “Garante della Sicurezza” (Zamen-e Ahoo). Il suo santuario a Mashhad non è solo un capolavoro architettonico, ma il cuore pulsante dell’identità iraniana: un rifugio per gli oppressi e un faro di speranza per chiunque cerchi giustizia e pace interiore.
Celebrare nella Tempesta: La Forza della Resilienza
Quest’anno, le celebrazioni per la nascita dell’Imam si svolgono in un contesto geopolitico di estrema complessità. L’Iran si trova ad affrontare una fase di pressione senza precedenti, derivante dall’inasprimento delle ostilità e dai conflitti che vedono contrapposti gli Stati Uniti e Israele contro la sovranità della Repubblica Islamica.
In questo scenario di “guerra aperta” — che si manifesta non solo sul piano militare ma anche economico e mediatico — il messaggio dell’Imam Reza acquisisce una nuova e potente attualità:
L’Unità Nazionale: Come l’Imam riunì i credenti sotto l’egida della conoscenza, così il popolo iraniano trova oggi nella fede e nella propria storia la forza per resistere alle minacce esterne.
La Dignità (Keramat): Il termine che dà il nome a questa decade non è solo un concetto religioso, ma un principio politico. Rappresenta il rifiuto della sottomissione e la difesa del diritto di un popolo a decidere il proprio destino.
Speranza contro l’Aggressione: Nonostante i venti di guerra, le piazze decorate e i canti di gioia a Mashhad, Teheran e in tutto il Paese testimoniano che la vita e la spiritualità non si piegano davanti alle intimidazioni.
Un Messaggio per il Futuro
Mentre le tensioni internazionali continuano a scuotere la regione, la ricorrenza della nascita dell’Imam Reza (as) ci ricorda che la giustizia ha radici profonde. L’Iran, custode del mausoleo dell’Ottavo Imam, trae da questa eredità la pazienza strategica e il coraggio necessari per attraversare i momenti più bui della storia contemporanea.
In questo giorno di festa, auguriamo che la luce del “Sole del Khorasan” possa illuminare la via verso una pace giusta e il trionfo della verità sulla prevaricazione.
“La fede è un grado sopra l’Islam; la pietà è un grado sopra la fede; e la certezza è un grado sopra la pietà.” > — Imam Reza (as)