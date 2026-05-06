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L’Anima del Suono

Primo Corso Intensivo di Musica Classica Persiana con il Maestro Hossein Sojudi.

L’Istituto Culturale dell’Iran è lieto di invitare musicisti, studenti e appassionati a un appuntamento imperdibile con la tradizione millenaria della musica colta iraniana.

Nelle giornate del 19 e 20 maggio, la nostra sede ospiterà una masterclass gratuito  teorico-pratica curata dal celebre Maestro Hossein Sojudi. Il corso offre un’immersione profonda nel sistema del Radif, il cuore pulsante dell’estetica musicale persiana, patrimonio immateriale dell’umanità.

Il Percorso Formativo

Il seminario è strutturato per offrire una panoramica completa, partendo dalle basi storiche fino all’analisi tecnica dei sistemi modali.

  • Lunedì 19 Maggio: Fondamenti e Teoria Esploreremo la storia e l’organologia (Tar e Setar), approfondendo i concetti di Dastgāh e Gousheh. Verranno analizzati gli intervalli caratteristici della musica orientale, inclusi i quarti di tono (Koron e Sori), e il legame profondo tra melodia ed emozione.

  • Martedì 20 Maggio: La Pratica dei Dastgāh Una sessione dedicata all’ascolto e al riconoscimento dei principali sistemi modali. Dal “padre” dei modi, il Dastgāh Shur, fino alle sfumature dei sistemi Homāyoun, Segāh, Chahārgāh e Māhur. Il Maestro Sojudi guiderà i partecipanti nella comprensione delle strutture modali e delle loro derivazioni (Āvāz).

Dettagli dell’Evento

  • Quando: 19 e 20 maggio 2026

  • Orario: dalle 15:00 alle 18:00

  • Dove: Sede dell’Istituto Culturale dell’Iran – [Inserire Indirizzo]

  • Docente: Maestro Hossein Sojudi

Come Partecipare

La partecipazione è aperta a tutti e gratuito, ma i posti sono limitati per garantire un’esperienza formativa di qualità. È necessaria l’iscrizione preventiva tramite il modulo online disponibile al seguente link:

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare la segreteria dell’Istituto all’indirizzo

[email protected].

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