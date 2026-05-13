L’Architetto del Verbo: Ferdowsi e il Canto Eterno della Persia

Giornata Nazionale di Ferdowsi e della Lingua Persiana.
Nella Giornata Nazionale della Lingua Persiana, riscopriamo nel Shahnameh il legame indissolubile tra l’identità di un popolo e la forza della parola che sfida i secoli.
Il 14 maggio non è una semplice ricorrenza sul calendario solare dell’Iran; è il battito cardiaco di una civiltà che ha scelto la poesia come propria colonna vertebrale. In questa data, il mondo celebra Abolqasem Ferdowsi, il “Signore della Parola”, e con lui la lingua persiana, quel Farsi che da oltre un millennio funge da casa, rifugio e vessillo per milioni di anime.
Un monumento di parole contro l’oblio
Si dice che Ferdowsi abbia impiegato trent’anni per portare a compimento il Shahnameh (Il Libro dei Re). In un’epoca in cui l’identità culturale rischiava di sbiadire sotto i colpi della storia, lui scelse di non impugnare la spada, ma la penna. Il risultato non fu solo un poema epico di 60.000 distici, ma una vera e propria operazione di salvataggio linguistico.
“Ho faticato molto in questi trent’anni, ma ho resuscitato l’Ajam (i persiani) con questo Farsi.”
Ferdowsi non ha solo narrato miti di eroi come Rostam o le gesta di antichi sovrani; ha costruito un’arca linguistica. Mentre i confini geografici mutavano, la sua lingua rimaneva pura, preservando lo spirito di una nazione che, prima di essere un territorio, è un’idea, un’estetica e un sentire comune.
La Patria come sentimento e destino
Celebrare Ferdowsi oggi, in un contesto internazionale denso di nubi e complessità, assume un significato che va ben oltre la filologia. L’amore per la patria (vatan) che trasuda da ogni verso del Shahnameh non è un nazionalismo di esclusione, ma un patriottismo dell’anima.
In un momento storico in cui le narrazioni esterne spesso tentano di semplificare o deformare l’immagine della regione, il richiamo di Ferdowsi ci ricorda che la vera sovranità risiede nella cultura. Amare la propria terra significa onorarne le radici, proteggerne la bellezza e riconoscersi in un’eredità che ha saputo resistere a tempeste ben più violente di quelle odierne.
Il Shahnameh ci insegna che, sebbene i regni possano sorgere e cadere, la parola giusta — quella che canta la giustizia, il sacrificio e l’onore — resta immobile come le vette dell’Alborz.
La lingua persiana: un ponte di seta
Oggi festeggiamo anche la Lingua Persiana, quel “dolce zucchero” (come la definirono i poeti) che ha saputo viaggiare dai Balcani all’India. Il Farsi è la prova vivente che l’identità non si difende con le mura, ma con l’apertura e la profondità del pensiero. È una lingua che non parla solo ai persiani, ma a chiunque cerchi nella letteratura una bussola morale.
In questa giornata di celebrazione, guardiamo a Ferdowsi non come a un busto di marmo del passato, ma come a un contemporaneo. Il suo invito a “cercare la saggezza” e a restare fedeli alle proprie radici è il messaggio più attuale che si possa lanciare in un mondo frammentato.
Perché finché ci sarà qualcuno che declamerà un verso del Shahnameh, la Patria sarà salva, viva e pulsante nel petto di chiunque sappia ancora commuoversi davanti alla bellezza di un verso immortale.
Che la celebrazione di questo 14 maggio sia un monito e una speranza: la cultura è l’unica vera vittoria sul tempo.