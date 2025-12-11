L’Arte Iraniana dell’Ayeneh-Kari diventa Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Siamo lieti di annunciare un prestigioso successo per la cultura e l’architettura iraniana: “L’arte dell’Ayeneh-Kari nell’architettura persiana” (ufficialmente denominata Ayeneh-Kari, the art of mirror-work in Persian architecture) è stata ufficialmente iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.
La decisione è stata presa durante la 20ª sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, tenutasi a Delhi, in India.
Un Riconoscimento Storico
Con l’iscrizione dell’Ayeneh-Kari, il numero totale di elementi culturali iraniani registrati a livello mondiale nel campo del Patrimonio Culturale Immateriale sale a 27.
Questo è un risultato particolarmente significativo in quanto rappresenta la prima registrazione globale iraniana specificamente legata al tema dell’architettura in questo elenco. Tale riconoscimento sancisce ufficialmente la menzione di “Architettura Persiana” (Persian Architecture) nei documenti UNESCO.
Cos’è l’Ayeneh-Kari?
L’Ayeneh-Kari (letteralmente “lavoro a specchio”) è l’arte artigianale di decorare superfici architettoniche, come soffitti, pareti, cupole, colonne e pannelli, utilizzando frammenti di specchio tagliati con precisione.
Processo Artistico: Il processo prevede il taglio e la sagomatura degli specchi in motivi geometrici o organici e la loro applicazione sulle superfici. L’obiettivo è creare disegni che riflettono la luce e illuminano intensamente lo spazio.
Simbologia: Nella tradizione, lo specchio e l’acqua sono simboli di purezza e luminosità, rendendo l’Ayeneh-Kari una potente espressione dell’importanza della luce.
Abilità Integrate: Questa forma d’arte combina in modo unico diverse competenze, tra cui design, vetreria, intonaco scolpito (gach-bori), pittura e mosaico.
Trasmissione e Valore Sociale
L’arte dell’Ayeneh-Kari viene trasmessa sia in modo informale (tramite apprendistato e workshop, spesso da generazione in generazione all’interno delle famiglie) sia formalmente (attraverso università e istituti di formazione).
Gli artigiani e i maestri di Ayeneh-Kari godono di un elevato rispetto sociale. Quest’arte è apprezzata come una manifestazione che è allo stesso tempo lusso ed espressione spirituale, adornando una vasta gamma di spazi, dai santuari sacri e i luoghi di culto ai palazzi reali e le residenze private contemporanee.