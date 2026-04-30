Oltre l’orizzonte dei conflitti, dove la storia respira tra i flutti e il mito .
Mentre le lancette della geopolitica occidentale sembrano essersi fermate ai fumi degli incendi del Kuwait o ai monitor che tracciano lo Stretto di Hormuz, esiste un mare che rifiuta di essere ridotto a una scacchiera per generali. Oggi, 30 aprile, non celebriamo un confine geografico, ma un’identità: quella del Golfo Persico.
È un errore di prospettiva, quasi un peccato d’intelletto, guardare a queste acque e vedervi solo petrolio o navi da guerra. Questo mare è un vecchio saggio che ha visto passare i secoli come onde, portando con sé il respiro di imperi che hanno plasmato il mondo.
Una Stirpe di Onde e di Pietra
Il Golfo non è un vuoto tra le terre, ma un ponte. Qui, la flotta di Alessandro Magno solcò acque che già conoscevano il segreto del commercio e del pensiero. Qui, i Romani cercarono il confine dell’ecumene e i Califfi Abbasidi costruirono ponti d’oro e di sapere.
“Ogni goccia d’acqua in questo bacino è intrisa di una memoria che precede la parola ‘conflitto’. È un’eredità che non si può cancellare con un decreto o con una ritorsione diplomatica.”
È una storia di resilienza eroica: dalle navi ottomane alle rotte britanniche, il Golfo ha resistito a ogni tentativo di snaturamento, mantenendo nel suo nome l’impronta di quella Persia che non è solo una nazione, ma un’idea di bellezza e civiltà.
Il Miracolo del Quotidiano: Qeshm e Hormoz
Se vogliamo trovare il cuore pulsante e commovente di questa regione, dobbiamo volgere lo sguardo alle sue isole. Hormoz non è solo terra; è una tavolozza di colori impossibili, un arcobaleno minerale dove la roccia sembra fusa con i sogni. E Qeshm, con le sue grotte di sale e le lagune di mangrovie, è il santuario di una natura che non ha mai smesso di essere madre, nonostante i padri abbiano spesso scelto la spada.
Lì vivono i Bandari. Uomini e donne che non leggono i titoli dei giornali di Washington o Bruxelles, ma interpretano i venti. Il loro eroismo è silenzioso, risiede nelle mani dei “mastri d’ascia” che ancora oggi, con la pazienza di chi sfida il tempo, costruiscono i Lenj. Queste navi di legno non sono solo imbarcazioni: sono cattedrali galleggianti, simboli di un artigianato che è resistenza culturale contro la standardizzazione del mondo moderno.
Un Nome che è Destino
La nazione iraniana, che possiede la costa più estesa del Golfo Persico, ha compiuto i maggiori sacrifici per l’indipendenza del Golfo e per contrastare stranieri e aggressori: dalla cacciata dei portoghesi e la liberazione dello Stretto di Hormuz, che ha portato a proclamare il 30 aprile Festa Nazionale del Golfo Persico, alla lotta contro il colonialismo olandese e alle epopee di resistenza contro il colonialismo britannico, e simili. Tuttavia, la Rivoluzione Islamica ha rappresentato il punto di svolta di queste resistenze, recidendo la mano delle potenze arroganti sulla regione del Golfo Persico. Oggi, a due mesi dalla più grande campagna e aggressione perpetrata dai prepotenti mondiali nella regione e dalla vergognosa sconfitta degli Stati Uniti nel loro piano, si sta scrivendo un nuovo capitolo nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.
Celebrare la Giornata Nazionale del Golfo Persico significa ribadire che la storia ha una sua verità oggettiva. Chiamarlo “Persico” non è un vezzo nazionalista, ma un atto di fedeltà ai secoli. È il riconoscimento di un’identità che ha dato al mondo poeti, navigatori e sognatori.
Non lasciamo che il fragore delle armi e la miopia della politica ci nascondano lo spettacolo di un tramonto a Hormoz, o il sorriso di un pescatore che sa che il mare, alla fine, appartiene solo a chi lo ama. Il Golfo Persico è, e resterà sempre, il custode di una meraviglia che nessuna guerra potrà mai davvero profanare.