Le Donne Iraniane nell’Arte: Un Viaggio tra Tradizione, Creatività e Innovazione.
L’Istituto Culturale dell’Iran a Roma, in prestigiosa collaborazione con SSML San Domenico, è orgoglioso di presentare un evento culturale di straordinaria rilevanza: la conferenza “Le Donne Iraniane nell’Arte”, un appuntamento imperdibile che celebra il talento, la creatività e il contributo fondamentale delle donne alla millenaria tradizione artistica persiana.
Informazioni Pratiche
L’evento si terrà lunedì 13 ottobre 2025, delle 16:00 alle 18:00, per permettere a un pubblico più ampio di prendere parte a questo importante momento di scambio culturale.
La location scelta è la suggestiva Sala San Tommaso presso la SSML San Domenico, situata in Via Casilina 233, Roma, uno spazio che si presta perfettamente ad accogliere eventi di carattere culturale e artistico, offrendo un’atmosfera intima e accogliente per favorire il dialogo e la riflessione.
Un Ponte tra Due Culture Millenarie
Questa conferenza rappresenta molto più di un semplice incontro accademico: è un vero e proprio ponte culturale tra l’Italia e l’Iran, due nazioni che condividono una profonda passione per l’arte, la bellezza e la cultura. L’evento si propone di far conoscere al pubblico italiano l’eccezionale contributo delle donne iraniane nel panorama artistico, un aspetto spesso poco conosciuto ma di straordinaria ricchezza e complessità.
L’Iran vanta una tradizione artistica che affonda le sue radici in millenni di storia, dalla miniatura persiana alla calligrafia, dalla poesia alla musica, dall’architettura alle arti visive contemporanee. In questo ricco patrimonio culturale, le donne hanno sempre svolto un ruolo significativo, spesso operando dietro le quinte ma lasciando opere di inestimabile valore. Oggi, le artiste iraniane contemporanee continuano questa tradizione, portandola verso nuove frontiere espressive e dialogando con il panorama artistico internazionale.
Un’Esperienza Multisensoriale
Ciò che rende questo evento particolarmente speciale è l’approccio multisensoriale che caratterizzerà l’intera conferenza. Gli interventi delle relatrici saranno infatti accompagnati dalle note della musica tradizionale persiana, eseguite dal vivo dalle abili mani di musiciste professioniste. Questa scelta non è casuale: la musica persiana, con le sue melodie evocative e i suoi ritmi complessi, rappresenta essa stessa una forma d’arte in cui le donne iraniane hanno eccelso nei secoli.
Il pubblico avrà quindi l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera culturale iraniana, vivendo un’esperienza che coinvolge non solo l’intelletto ma anche le emozioni e i sensi. Le melodie tradizionali faranno da cornice perfetta alle riflessioni sull’arte, creando un dialogo armonioso tra parola, immagine e suono.
Le Voci Protagoniste dell’Evento
La conferenza vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama artistico e culturale iraniano, ognuna portatrice di una prospettiva unica e di un’esperienza preziosa:
Hanieh Qasabian – Animatrice e Pittrice, rappresenta la nuova generazione di artiste iraniane che coniugano tecniche tradizionali con linguaggi contemporanei. Il suo lavoro nell’animazione e nella pittura testimonia la versatilità e la capacità di innovazione delle artiste persiane.
Sonia Dehghan – Pianista di talento, porterà il suo contributo musicale all’evento, dimostrando come la musica possa essere un linguaggio universale capace di superare ogni barriera culturale. La sua presenza sottolinea l’importanza della musica come forma d’arte femminile nell’Iran contemporaneo.
Prof.ssa Mina Mohammadi – Docente di Studi d’Arte Contemporanea presso la prestigiosa Università Al-Zahra di Teheran, una delle principali istituzioni accademiche iraniane dedicate all’educazione femminile. La professoressa Mohammadi porterà una prospettiva accademica e teorica sul ruolo delle donne nell’arte contemporanea iraniana, offrendo un’analisi approfondita delle tendenze attuali e delle sfide che le artiste affrontano nel contesto culturale iraniano e internazionale.
Nasim Porkar – Curatrice esperta, il cui sguardo professionale ha contribuito a valorizzare e promuovere il lavoro di numerose artiste iraniane. Il suo intervento offrirà una visione privilegiata sul mondo delle mostre e delle esposizioni d’arte, evidenziando le strategie curatoriali che permettono di dare visibilità al talento femminile.
Tooka Maleki – Curatrice e Artista, incarna la doppia anima di chi crea arte e al contempo la promuove e la valorizza. La sua esperienza personale come artista e il suo lavoro curatoriale offrono una prospettiva completa e sfaccettata sul mondo dell’arte iraniana al femminile.
Dott.ssa Somayeh Ramezan Mahi – Ricercatrice in Arti Visive presso l’Università di Sourè, porta il contributo della ricerca accademica più avanzata nel campo delle arti visive. Il suo lavoro di ricerca contribuisce a documentare, preservare e analizzare il patrimonio artistico femminile iraniano, garantendone la trasmissione alle future generazioni.
Temi e Contenuti della Conferenza
Durante l’evento verranno affrontati diversi temi di grande rilevanza:
- La tradizione artistica persiana al femminile: un excursus storico sul contributo delle donne all’arte persiana attraversi secoli, dalle miniaturiste di corte alle poetesse, dalle musiciste alle calligrafe.
- L’arte contemporanea iraniana e le sue protagoniste: un’analisi delle tendenze attuali dell’arte iraniana e del ruolo sempre più rilevante che le donne stanno assumendo nel panorama artistico nazionale e internazionale.
- Il dialogo tra tradizione e innovazione: come le artiste iraniane contemporanee riescono a mantenere viva la tradizione culturale persiana pur abbracciando linguaggi espressivi moderni e innovativi.
- La musica come linguaggio universale: l’importanza della musica tradizionale persiana e il contributo delle musiciste nella preservazione e nell’evoluzione di questo patrimonio immateriale.
- Le sfide e le opportunità: una riflessione sulle sfide che le artiste iraniane affrontano oggi e sulle opportunità offerte dal crescente interesse internazionale per l’arte mediorientale.
Un’Occasione di Dialogo Interculturale
In un’epoca in cui il dialogo tra culture diverse è più importante che mai, eventi come questo rappresentano un’opportunità preziosa per superare stereotipi e pregiudizi, per conoscere davvero l’altro attraverso ciò che di più bello produce: la sua arte, la sua cultura, la sua creatività.
La conferenza “Le Donne Iraniane nell’Arte” non è solo un momento di apprendimento, ma anche un’occasione per costruire ponti di comprensione reciproca tra il popolo italiano e quello iraniano, due nazioni che condividono un profondo amore per la bellezza, l’arte e la cultura.
Il pubblico avrà la possibilità di porre domande alle relatrici, di interagire con loro e di approfondire temi di particolare interesse, rendendo l’evento un vero e proprio momento di scambio e arricchimento reciproco.
Un Invito Aperto a Tutti
L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Sono invitati a partecipare studenti, appassionati d’arte, ricercatori, operatori culturali e tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la ricchezza della cultura persiana e il contributo straordinario delle donne iraniane al mondo dell’arte.
Non è necessaria una conoscenza pregressa dell’arte iraniana: le relatrici sapranno guidare il pubblico attraverso questo affascinante viaggio, rendendolo accessibile e coinvolgente per tutti i livelli di preparazione.
Conclusioni
La conferenza “Le Donne Iraniane nell’Arte” rappresenta un evento unico nel panorama culturale romano, un’opportunità rara di immergersi nella cultura persiana attraverso le voci e le opere delle sue protagoniste femminili. Un pomeriggio dedicato alla bellezza, alla creatività e al dialogo interculturale, arricchito dalle suggestive melodie della musica tradizionale persiana.
Vi aspettiamo numerosi lunedì 13 ottobre presso la Sala San Tommaso per condividere insieme questa straordinaria esperienza culturale. Che siate studiosi, artisti, semplici curiosi o appassionati di culture diverse, troverete sicuramente spunti di riflessione e momenti di autentica bellezza.