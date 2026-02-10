L’Eccellenza dell’Artigianato Persiano

L’Anima dell’Iran: Un Viaggio nell’Eccellenza dell’Artigianato Persiano.
Benvenuti in un viaggio attraverso la bellezza, la storia e la maestria tecnica di una delle tradizioni artistiche più antiche e ricche del mondo. L’artigianato iraniano non è solo la creazione di oggetti; è la manifestazione tangibile di una cultura millenaria che fonde estetica locale, creatività e una profonda connessione con i canoni spirituali e rituali.
Presentazione del Libro: “IRAN Handicrafts & Traditional Arts” (Edizione 2023)
Siamo orgogliosi di presentarvi l’opera “IRAN Handicrafts & Traditional Arts (Concise Version) 2023”. Questo volume, curato dal Dipartimento dell’Artigianato e delle Arti Tradizionali del Ministero dei Beni Culturali, del Turismo e dell’Artigianato dell’Iran, rappresenta una guida essenziale e aggiornata per chiunque desideri approfondire questo vasto universo.
Il libro offre una panoramica sistematica di una realtà incredibilmente complessa: ad oggi sono stati identificati ben 18 gruppi principali e 299 suddivisioni di arti tradizionali.
I Pilastri della Tradizione
All’interno di questa guida, potrete scoprire le tecniche e la storia dei settori che hanno reso celebre la Persia nel mondo:
Lavorazione dei Metalli: Dalla raffinata arte dell’incisione (Qalam-zanī) alla delicata filigrana di Zanjan ed Esfahan (Malīleh-sāzī).
Ceramica e Piastrelle: Un’esplosione di colori che va dalle celebri piastrelle Haft-rang (sette colori) alla millenaria produzione ceramica di Lalejin.
Arti del Legno: La perfezione geometrica del Khatam-kārī (mosaico in legno, osso e metallo) e l’intaglio profondo del Monabbat.
Tessitura e Tappeti: Un’arte che definisce l’identità iraniana, includendo tessuti pregiati come il Termeh, i resistenti Zīlū in cotone e i celebri tappeti piatti Kilim.
Pittura e Miniatura: L’arte del Negārgarī (miniatura persiana) e la pittura su lacca, che trasformano la carta e il cartapesta in mondi immaginari e poetici.
Un Patrimonio Riconosciuto a Livello Mondiale
L’importanza globale di questa eredità è testimoniata dal fatto che l’Iran vanta attualmente 13 Città Mondiali dell’Artigianato e 3 Villaggi Mondiali registrati presso il World Crafts Council (WCC). Tra queste eccellenze figurano città come Isfahan (Città Mondiale dell’Artigianato), Tabriz (per la tessitura dei tappeti) e Mashhad (per le pietre preziose).
Perché Leggere questo Libro?
L’artigianato persiano è oggi in continua evoluzione: se da un lato preserva tecniche tramandate da generazioni, dall’altro si adatta al gusto contemporaneo senza perdere la sua anima. Questo libro non è solo un catalogo, ma un invito a scoprire come ogni oggetto racconti una storia di pazienza, dedizione e amore per la bellezza.
Vi invitiamo a sfogliare le pagine di questo volume e a lasciarvi incantare dall’infinita varietà delle arti tradizionali dell’Iran.