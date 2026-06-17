Quando il cielo pianse sangue: Muharram e il sacrificio dell’Imam Hossein
Con l’avvicinarsi della falce di luna di Muharram, un’ombra di solenne malinconia torna ad avvolgere i nostri cuori. Non assistiamo semplicemente al mutare di una pagina del calendario, ma al rinnovarsi di un dolore antico e puro, un lutto che il passaggio dei secoli non è mai riuscito a scalfire.
Muharram è il mese del ricordo straziante. È il tempo in cui la terra arida di Karbala si è inumidita delle lacrime e del sangue dei giusti. In questi giorni, la nostra memoria torna al sacrificio supremo dell’Imam Hossein (la pace sia su di lui), dei suoi familiari e dei suoi fedeli compagni.
L’Imam Hossein non ha lasciato la sua casa per cercare il potere, ma per risvegliare le coscienze sopite. Circondato dall’ingiustizia e dall’oscurità, ha scelto di innalzare il vessillo della verità contro la tirannia, insegnando all’umanità intera che morire con dignità è infinitamente superiore al vivere sottomessi all’oppressione. La sua non è stata solo una tragedia da piangere, ma la più alta dichiarazione di libertà mai iscritta nella storia dell’uomo.
Ogni goccia versata a Karbala ha germogliato, trasformandosi in una lezione immortale di coraggio, devozione e amore incondizionato per la giustizia. Le sue parole, pronunciate nell’arsura del deserto, riecheggiano ancora oggi nei cuori di chi cerca la luce: un faro inestinguibile per tutti i popoli.
In questi giorni e notti di commemorazione, vestiamo a lutto le nostre anime. Le nostre lacrime diventano testimonianza, il nostro dolore si fa riflessione profonda. Invitiamo la nostra comunità a stringersi nel ricordo, a riascoltare i racconti di quel nobile sacrificio e a trarre da essi la forza per essere, in ogni tempo e in ogni luogo, difensori di ciò che è giusto.
Che il nostro lutto per l’Imam Hossein mantenga viva la fiamma della sua eredità.