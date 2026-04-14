Ricordiamo il “Sapiente della Famiglia del Profeta Mohammad (S)”.
La storia non è fatta solo di eventi, ma è plasmata da uomini e donne straordinari. Il cammino del monoteismo e della ricerca dell’Unicità Divina trova uno dei suoi pilastri più luminosi nella figura dell’Imam Jafar al-Sadiq. Noto con l’appellativo di Alim Al-Muhammad (il Sapiente della Famiglia di Maometto), la sua figura trascende i confini religiosi per farsi patrimonio della civiltà umana.
Un ponte tra fede e ragione: Il “Libro di Mufaddal”
Per i teologi e gli appassionati di filosofia in Italia, l’eredità dell’Imam è diventata tangibile attraverso la traduzione di una delle sue opere più celebri: il discorso rivolto al suo discepolo Mufaddal. Non si tratta di una semplice dichiarazione di fede, ma di una raffinata analisi razionale e teologica sul Tawhid (l’Unicità di Dio). In quelle pagine, l’Imam risponde ai dubbi e alle sfide intellettuali del suo tempo non con l’imposizione, ma con la forza della logica e dell’osservazione del creato.
L’Architetto del Secolo d’Oro
Nel II secolo dell’Egira, l’Imam al-Sadiq divenne il pioniere di quella che sarebbe stata l’epoca d’oro della civiltà islamica. Sotto la sua guida, la conoscenza si diffuse dal subcontinente indiano fino al Nord Africa.
Oltre 4.000 studenti: La sua scuola non era un circolo ristretto, ma una vera università che formò migliaia di scienziati e ricercatori.
Universalità: Tra i suoi allievi non vi erano solo seguaci sciiti, ma anche i fondatori delle scuole giuridiche sunnite e studiosi di diverse correnti, a testimonianza di un approccio inclusivo e aperto al confronto.
Scienze integrate: Le sue lezioni non si limitavano alla giurisprudenza (Fiqh) o all’esegesi coranica (Tafsir), ma spaziavano nelle scienze empiriche, dalla chimica all’astronomia.
Una vita dedicata alla luce della conoscenza
L’Imam al-Sadiq visse circa 65 anni (83-148 d.C.), di cui ben 34 dedicati all’Imamato. Questo lungo periodo rappresentò un’opportunità d’oro per l’umanità: in un’epoca di turbolenze politiche, egli scelse di combattere l’oscurità non con le armi, ma con l’istruzione e la cultura.
Oggi, commemorando il suo martirio, non piangiamo solo la perdita di una guida spirituale, ma celebriamo il vertice dell’apprendimento nel bacino della civiltà islamica. L’Imam Jafar al-Sadiq rimane un simbolo per chiunque creda che la ricerca della verità e la difesa dell’umanità siano atti sacri, destinati a restare immortali nella memoria del mondo.